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«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом
25.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни по всей стране чествуют медиков, которые в пик пандемии, рискуя своим здоровьем, продолжали бороться за жизни пациентов с COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коронавирус стал серьезным испытанием для всех. Тысячам врачей, медицинских сестер, санитарок на несколько месяцев пришлось расстаться со своими семьями. Для многих ординаторские стали и домом, и работой. Самоотверженный труд не остался без внимания. Сегодня им адресуют самые искренние слова признательности и благодарности.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Бригада № 3, на выезд.
Увесистый чемодан с медикаментами, тонометр, фонендоскоп. На сборы пару минут, и бригада скорой спешит на помощь. В шкловскую райбольницу Алеся Данильчик пришла сразу после учебы. Не напугали ни длительные смены без отдыха, ни тяжелые пациенты. Говорит, сразу поняла – мое. Сегодня у фельдшера высшая категория и преданность своей работе.
Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловского района:
Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу медиков по всей стране. Елена Парфенова уже больше трех месяцев не снимает защитный костюм. Для медсестры инфекционного кабинета привычным стала не только новая экипировка, но и умение быстро принимать решения. Особенно радует, признается, что пик эпидемии пошел на спад и сегодня пациентов с COVID в больницу привозят нечасто.
Елена Парфенова, медсестра инфекционного кабинета Шкловской центральной районной больницы:
В белыничской райбольнице жизнь тоже разделилась на красную и зеленую зоны. Да, признаются, привыкли не сразу, как и не сразу научились справляться с доселе неведомым вирусом. Но сегодня жизнь в больнице идет своим чередом. А наш герой, к слову, готовится к свадьбе. И награда станет настоящем подарком к торжеству.
Александр Клещенок, заместитель главного врача Белыничской центральной районной больницы:
Сегодня каждый из наших героев, как и сотни медиков по всей стране, получит заслуженные награды за свой нелегкий, но такой важный труд. Они спасают тяжелых пациентов, работая на передовой, оставаясь при этом в тени.
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«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом
Новости Беларуси. В эти дни по всей стране чествуют медиков, которые в пик пандемии, рискуя своим здоровьем, продолжали бороться за жизни пациентов с COVID, сообщили в...
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