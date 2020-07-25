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«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

25.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти дни по всей стране чествуют медиков, которые в пик пандемии, рискуя своим здоровьем, продолжали бороться за жизни пациентов с COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Коронавирус стал серьезным испытанием для всех. Тысячам врачей, медицинских сестер, санитарок на несколько месяцев пришлось расстаться со своими семьями. Для многих ординаторские стали и домом, и работой. Самоотверженный труд не остался без внимания. Сегодня им адресуют самые искренние слова признательности и благодарности.

«Спасибо врачам» – репортаж Ирины Недобоевой.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Ирина Недобоева, корреспондент:
В среднем бригада скорой помощи из райцентра выезжает 10-12 раз за смену. Если вызов стандартный, то и форма одежды стандартная. А вот к пациентам с COVID экипировка посерьезнее. Защитный костюм, респиратор, бахилы, шапочка, экран.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Бригада № 3, на выезд.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Увесистый чемодан с медикаментами, тонометр, фонендоскоп. На сборы пару минут, и бригада скорой спешит на помощь. В шкловскую райбольницу Алеся Данильчик пришла сразу после учебы. Не напугали ни длительные смены без отдыха, ни тяжелые пациенты. Говорит, сразу поняла – мое. Сегодня у фельдшера высшая категория и преданность своей работе.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловского района:
Очень радуешься. В отделение сходишь, поинтересуешься, как твой пациент. И очень радуешься, когда он выписывается домой. Через какое-то время ты можешь встретиться на каком-то вызове опять с этим человеком, он скажет тебе спасибо. И ты тоже радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь, помог.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу медиков по всей стране. Елена Парфенова уже больше трех месяцев не снимает защитный костюм. Для медсестры инфекционного кабинета привычным стала не только новая экипировка, но и умение быстро принимать решения. Особенно радует, признается, что пик эпидемии пошел на спад и сегодня пациентов с COVID в больницу привозят нечасто.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Елена Парфенова, медсестра инфекционного кабинета Шкловской центральной районной больницы:
Сразу было непривычно, хотелось снять, что-то поправить. Сейчас уже привыкаешь. Это уже как вторая кожа. Конечно, помогать людям – это наша работа, потому все эти трудности мы преодолели.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

В белыничской райбольнице жизнь тоже разделилась на красную и зеленую зоны. Да, признаются, привыкли не сразу, как и не сразу научились справляться с доселе неведомым вирусом. Но сегодня жизнь в больнице идет своим чередом. А наш герой, к слову, готовится к свадьбе. И награда станет настоящем подарком к торжеству.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Александр Клещенок, заместитель главного врача Белыничской центральной районной больницы:
Как показала последняя эпидемия коронавирусной инфекции в мире, важны не только доступность и качество медицинской помощи, но порой хватает только плеча коллеги, подставленного вовремя.

«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом

Сегодня каждый из наших героев, как и сотни медиков по всей стране, получит заслуженные награды за свой нелегкий, но такой важный труд. Они спасают тяжелых пациентов, работая на передовой, оставаясь при этом в тени.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Алеся Данильчик, Елена Парфенова, Александр Клещенок

 
 
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Новости Беларуси. В эти дни по всей стране чествуют медиков, которые в пик пандемии, рискуя своим здоровьем, продолжали бороться за жизни пациентов с COVID, сообщили в...
 
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