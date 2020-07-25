Источник материала: Новости Волковыска

Авиарейсы по маршруту Минск-Москва возобновятся уже 1 августа. Всего на 1 августа запланировано 11 рейсов.

Согласно данным онлайн-ресурса покупки билетов "Белавиа" первый рейс из Минска в Москву состоится 1 августа: самолет вылетит из белорусской столицы в 08:15 и прибудет в пункт назначения (Жуковский) в 09:40.

Судя по данным российского "Аэрофлота", компания планирует начать полеты в Минск только 8 августа.

Отметим, что 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение ещё с 3 странами – это Великобритания, Турция и Танзания.

Напомним, что международные рейсы в России были закрыты с 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Аэропорты принимали только самолеты, на которых люди возвращались домой.