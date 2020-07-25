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Бывший футболист «Барселоны» Хави заразился коронавирусом
25.07.2020 13:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Экс-игрок футбольного клуба «Барселона» Хави заразился коронавирусной инфекцией. Об этом испанец сообщил в своем Instagram.
Хави в настоящее время является тренером клуба «Аль-Садд» (Катар).
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Экс-игрок футбольного клуба «Барселона» Хави заразился коронавирусной инфекцией. Об этом испанец сообщил в своем Instagram. Хави в настоящее время является тренером...
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