|
Форвард «Ислочи» Януш стал пятым футболистом, забившем в высшей лиге более 100 голов
25.07.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В матче 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу нападающий «Ислочи» Николай Януш забил сотый мяч в высшей лиге и вошел в клуб игроков, которые забили более ста голов.
Это случилось в матче против против брестского «Динамо». Игра закончилась со счетом
Вот сотый гол форварда «Ислочи».
Николай Януш играл за «Гранит», брестское «Динамо», «Шахтер» и «Неман».
До него только четыре игрока забивали не менее 100 голов в элите белорусского клубного футбола.
Это Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей и Геннадий Близнюк — 129 мячей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Ислочи» Николай Януш вошел в клуб игроков, забивших более 100 голов в высшей лиге белорусского футбола.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)