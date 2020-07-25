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Форвард «Ислочи» Януш стал пятым футболистом, забившем в высшей лиге более 100 голов

25.07.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу нападающий «Ислочи» Николай Януш забил сотый мяч в высшей лиге и вошел в клуб игроков, которые забили более ста голов.


Фото: «Ислочь»

Это случилось в матче против против брестского «Динамо». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «волков», а Януш оформил дубль.

Вот сотый гол форварда «Ислочи».

Николай Януш играл за «Гранит», брестское «Динамо», «Шахтер» и «Неман».

До него только четыре игрока забивали не менее 100 голов в элите белорусского клубного футбола.

Это Роман Василюк — 218 мячей, Валерий Стрипейкис — 174 мяча, Виталий Родионов — 145 мячей и Геннадий Близнюк — 129 мячей.

 
 
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Форвард «Ислочи» Николай Януш вошел в клуб игроков, забивших более 100 голов в высшей лиге белорусского футбола.
 
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