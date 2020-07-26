Караник: Надеемся, что такой масштабной второй волны коронавируса у нас не будет

Источник материала: Tut.by

Минздрав готовит все необходимое, чтобы быть готовым к возможной второй волне коронавируса, сообщил глава ведомства Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы всё необходимое в системе здравоохранения было, — заявил министр.

Караник заявил, что пандемия подстегнула к тому, чтобы активнее использовать КТ: «То есть мы поняли, насколько это важно и будем это делать гораздо быстрее».

На неделе глава Минздрава заявил , что ситуация с коронавирусом стабилизировалась: снижается не только число инфицированных, но и пациентов с диагнозом «пневмония».

В Беларуси, по данным на 25 июля , 67 002 случая COVID-19 с начала пандемии (прирост за сутки — 156 новых инфицированных), выздоровели и выписаны 60 092 пациента (+ 337 за сутки), умерли 530 пациентов (+ 6 за сутки).