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Караник: Надеемся, что такой масштабной второй волны коронавируса у нас не будет
26.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав готовит все необходимое, чтобы быть готовым к возможной второй волне коронавируса, сообщил глава ведомства Владимир Караник в эфире телеканала
— Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы всё необходимое в системе здравоохранения было, — заявил министр.
Караник заявил, что пандемия подстегнула к тому, чтобы активнее использовать КТ: «То есть мы поняли, насколько это важно и будем это делать гораздо быстрее».
На неделе глава Минздрава
В Беларуси,
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Минздрав готовит все необходимое, чтобы быть готовым к возможной второй волне коронавируса, сообщил глава ведом. ства Владимир Караник
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