Семейная пара из Бразилии вышла на пляж в скафандрах

Источник материала: ОНТ

Если к рекомендациям медиков отнестись с фантазией, можно и себя развлечь, и окружающих повеселить. Что делать, когда на пляж хочется, но на людях появляться страшно? Есть решение! Пример подаёт семейная пара из Бразилии – по Рио и в белых скафандрах.

Нет, это не кино. Хотя, глядя на эти картинки легко ошибиться. В костюме астронавта никакой коронавирус вам нипочём. Вроде и на карантине сидишь, и от прогулок не отказываешься. И тут дело не в эпатаже – у автора идеи проблемы с лёгкими, да и по возрасту пара в группе риска. Правда, скафандр-то не настоящий! Бразилец сам смастерил шлем, униформу, а затем просто супруги набрались смелости, чтобы выйти на улицу.

Да уж, в таком костюме трудно не привлекать к себе внимания.

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