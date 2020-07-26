Виталий Жуковский: «Были моменты, когда я приходил и говорил: «Ребята, выйдите! Если можешь просто стоять — стой!»

— Хочу начать с того, раз уж собралось много журналистов. Была ситуация у нас в Слуцке, после игры не было журналистов, но так получилось, в Минске, все-таки чуть попроще здесь. Была ситуация, которая смотрелась некорректно. Я ответил на один вопрос. Второй вопрос бы такой: пришел парень, очечки снял — ну, мимо. Я понимаю, что это явно болельщик, который зашел на пресс-конференцию. Я считаю, что это не совсем корректно. Второй момент был с оператором. Я считаю, что оператор должен заниматься своим делом. Но человек вышел, встал вперед, задал вопросы — вопросов пять мимо. Я пожелал всего хорошего, но я просто очень сильно хочу… Мы двигаем футбол, развиваем его. Болельщики, журналисты — все. Я перед всеми всегда открыт. В тех же мессенджерах. Но хочу, чтобы мы становились чуть более профессиональными. Потому что нарезается интервью, и я выгляжу в некрасивом свете, отвергаю людей. Мы наоборот должны всех притягивать, тренеры, журналисты. Должны быть все в одном месте. Но есть тоже какие-то правила. Думаю, что в дальнейшем таких ситуаций не будет. Потому что мне эта ситуация была неприятна. Было тяжело после таких интервью. Что касается игры, то был четкий план. Понятно, что в футболе осуществить бывает сложно, но, благо, мы осуществили. Знали, что команда агрессивная и соскучилась по футболу, и мы должны были до 20-й минуты пониже сидеть, сбить этот темп и не давать сопернику играть в быстрый футбол между линиями. В принципе, справились, забили гол со стандарта. И уже во втором тайме была другая игра — пытались выбегать в контратаку и довольно неплохо сработали.





— После карантина ФК Минск общался с игроками этой команды, и они говорили, что после 60-й минуты очень тяжело было играть. Сейчас Брест вышел после карантина. Была ли у вас установка на концовку матча, чтобы додавить соперника?





— Я могу со своих уст. Я знаю, что это такое. Минск в большом порядке, если начинал уставать только с 60-й минуты. Мы начинали с 25-й и 20-й. Садятся ноги, все садится. Реально очень тяжело физически. Я знал, что будет тяжело Бресту, потому что мы были в такой же ситуации. Но им чуть легче, потому что лавка у них более серьезная. Но мы понимали, что здоровье есть здоровье, и против него не попрешь. Мы в этой ситуации были, я могу нашему сегодняшнему оппоненту пожелать лишь здоровья. Важно, чтобы они поскорее восстановились, ведь они представляют наш чемпионат в главном клубном турнире — Лиге Чемпионов.





— Цвейба и Быченок остались вне заявки. Почему? И насколько все тяжело с Патоцким?





Это катастрофа у нас в этом году по травмам. Эта опорная зона… И сейчас Патоцкий получает травму — он был нашим лидером. Н ого не осталось. Должен играть Юсуф — ломается, Быченок — вылетает. Сейчас еще и Патоцкий, плюс Цвейба. Могу сказать, что у Быченка мышечная травма. Она незначительная, должен со следующей недели тренироваться. А что касается Цвейбы, то у нас есть контроль. Мы контролируем кровь, и это последствия вируса — ему необходимо восстановление.





— Продолжая эту тему. Вы отпустили Краснова. Объясните?





— Во-первых, он был в армии полтора года. И мы приняли решение совместно с ним и его агентом. Если тренер не может найти его сильных качеств, не может до него достучаться, то лучше поменять обстановку. Был у нас похожий случай с Побудеем, когда мы посоветовали ему поменять обстановку, — он провел хороший сезон в Могилеве и уехал в Казахстан. Но на эту же позицию к нам приехал Янсане, и провел тоже хороший сезон. Нельзя игрока мариновать.





— До сегодняшнего взятия ворот Януш не забивал 608 минут, но вы продолжали в него верить, ставили в стартовый состав. Его сотый гол — это чья победа? Николая или ваша?





— Это его кровь и пот. Просто многие футболисты у нас играли не то что не в кондициях — не должны были играть. Были моменты, когда я приходил и говорил: «Ребята, выйдите! Если можешь просто стоять — стой!» У нас есть дубль. Но вы видели, парень вышел на три минуты — как он терялся! А это лидер дубля. И вот Сашу Макася просил выйти постоять, а Коля Януш и вовсе не мог добежать до штрафной. А сейчас в ритме работа — игра, работа — игра появились силы, и мы увидели, какой он сегодня дал объем. Когда человек здоровый и когда он больной — огромная разница. Это заслуга Коли, это его мячи, которые он забил за всю карьеру. Но он все равно был не один, была команда, которая ему помогла. И я рад, что он сумел это сделать, — сказал Жуковский.





Напомним, оба мяча во встрече на счету Николая Януша. В середине первого тайма форвард замкнул подачу с углового Дмитрия Комаровского, а в начале второго — нанес «бильярдный» удар, после которого мяч от штанги отскочил в ворота брестчан.





Ближе к концу поединка 35-летний игрок мог оформить хет-трик, но мяч не был засчитан.





Отметим, Ислочь прервала серию из трех подряд поражений.





Брестчане провели первую встречу после двухнедельного карантина из-за вспышки коронавируса в клубе.





В турнирной таблице Ислочь занимает 9-е место, имея в активе 26 баллов.







