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«У меня корона, значит, я король». Элджей и Настя Ивлеева лечатся от коронавируса

26.07.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Певец Элджей и блогер Анастасия Ивлеева сдали тесты на коронавирус. Результат у семейной пары оказался положительным. Об этом телеведущая написала в своём Instagram.

«Мой муж и Я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», – сообщила Анастасия Ивлеева.

Подробности болезни она пообещала рассказать позже.

Элджей тоже поделился этой информацией со своими подписчиками в социальных сетях. Рэпер выложил скриншот результата теста на COVID-19.

«У меня корона, значит, я король». Элджей и Настя Ивлеева лечатся от коронавируса
Фото: instagram.com/sayonaraboy

Также певец написал: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».

«У меня корона, значит, я король». Элджей и Настя Ивлеева лечатся от коронавируса
Фото:instagram.com/sayonaraboy

26-летний рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, и 29-летняя телеведущая Анастасия Ивлеева поженились в сентябре 2019 года. Об этом они обмолвились лишь одним словом – подробнее здесь.

Люди в материале: Элджей, Настя Ивлеева

 
 
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Новости России. Певец Элджей и блогер Анастасия Ивлеева сдали тесты на коронавирус. Результат у семейной пары оказался положительным. Об этом телеведущая написала...
 
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