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«У меня корона, значит, я король». Элджей и Настя Ивлеева лечатся от коронавируса
26.07.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости России. Певец Элджей и блогер Анастасия Ивлеева сдали тесты на коронавирус. Результат у семейной пары оказался положительным. Об этом телеведущая
«Мой муж и Я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», – сообщила Анастасия Ивлеева.
Подробности болезни она пообещала рассказать позже.
Элджей тоже поделился этой информацией со своими подписчиками в социальных сетях. Рэпер выложил скриншот результата теста на COVID-19.
Также певец написал: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».
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Новости России. Певец Элджей и блогер Анастасия Ивлеева сдали тесты на коронавирус. Результат у семейной пары оказался положительным. Об этом телеведущая написала...
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