«У меня корона, значит, я король». Элджей и Настя Ивлеева лечатся от коронавируса

Источник материала: СТВ

Новости России. Певец Элджей и блогер Анастасия Ивлеева сдали тесты на коронавирус. Результат у семейной пары оказался положительным. Об этом телеведущая написала в своём Instagram.

«Мой муж и Я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», – сообщила Анастасия Ивлеева.

Подробности болезни она пообещала рассказать позже.

Элджей тоже поделился этой информацией со своими подписчиками в социальных сетях. Рэпер выложил скриншот результата теста на COVID-19.



Фото: instagram.com/sayonaraboy

Также певец написал: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».



Фото:instagram.com/sayonaraboy