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«Был момент, когда я отчаялась и едва не сдалась». Тихановская проводит пикет в Речице. Стрим

26.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская и объединенный штаб должны были в 15.00 начать агитационный митинг в Речице — но задержались на час. В Речице идет сильный дождь, но никто не расходится. Утром, напомним, команда кандидата в президенты встречалась с жителями Жлобина. Вечером 26 июля их ждет Гомель — родина задержанного Сергея Тихановского.

«Был момент, когда я отчаялась и едва не сдалась». Тихановская проводит пикет в Речице. Стрим
Фото Радио Свобода
Как все проходит в Речице — можно смотреть в стриме. 


По предварительным данным, на пикет собралось не менее тысячи человек, пишет TUT.BY

Здесь, кстати, не обошлось без сюрпризов: на месте проведения запланированного митинга Тихановской местные власти внезапно решили провести пенный Open Air — и организаторам пикета пришлось отнести сцену в сторону.

Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова задержались почти на час.

— Давайте подождем. Есть информация, что Светлана опаздывает не по своей воле, — в 15.50 попросили ведущие.

В 16.00 Светлана, Вероника и Мария появились на сцене в Речице. Тихановская извинилась за опоздание, сказав, что оно произошло по техническим причинам.

Светлана рассказывает о Сергее, его сторонниках, задержании, своем решении поддержать мужа и встать на его место.

— Был момент, когда я отчаялась и едва не сдалась. Но когда я увидела, как вы стали в очереди, чтобы оставить подпись за никому не известную Тихановскую, когда вы самоорганизовались в момент, когда я вся погрузилась в [проблемы] мужа — я поняла, что нельзя сдаваться… Вы — наши герои, вы — наш штаб.

Из толпы ей показывают на человека, которого заметили под крышей ближайшей многоэтажки: смотрите, мол, снайпер.

— Снайпер?.. Ну, не знаю, — растерялась Светлана. — Наверное, просто человек захотел посмотреть, ему не хватило места… Зачем нам снайпер, мы же мирная страна.

Светлана говорит о том, что, когда власти отстранили от выборов троих сильных мужчин — Тихановского, Цепкало и Бабарико, — на их место стали три сильные женщины — жены и соратница Светлана, Вероника и Мария.

— Когда три штаба объединились, объединилась вся Беларусь — ради единой цели, считает Светлана.

Мария Колесникова начала обращение к горожанам на мове, потом перешла на русский язык. Она зачитала сообщение, полученное от папы, старого моряка, который сегодня, в День ВМФ, желал объединенному штабу и его сторонникам «семь футов под килем».

Она повторяет то, что уже говорила в Жлобине: что белорусский рабочий имеет право на уважение, а седовласые руководители и чиновники — на то, чтобы их не отчитывали на всю страну, что народ в силах многое изменить…

Колесникова говорит о Чернобыле — что тогда власть скрывала проблему так же, как и сейчас, в пандемию коронавируса. По ее мнению, цифры статистики занижены, настоящую картину, мол, не знает уже даже Минздрав.

— Чиновники так запугали врачей на месте, что настоящую статистику по коронавирусу никто не знает. Все боятся. Никто не хочет взять на себя ответственность, а люди умирают. Умирают, чтобы действующая власть их в этом и обвинила. Чтобы она потом сказала, что они толстые, не там ходили и плохо боролись за свою жизнь. Это чудовищно!

Объединенный штаб призывает жителей Речицы приходить на выборы только 9 августа (а не досрочно), голосовать за Тихановскую — которая, став президентом, выпустит политзаключенных и проведет повторные выборы: с участием Тихановского, Цепкало, Бабарико и других альтернативных кандидатов.
 
Теги: Гомель
 
 
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Светлана Тихановская и объединенный штаб должны были в 15.00 начать агитационный митинг в Речице — но задержались на час. В Речице идет сильный дождь, но никто не...
 
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