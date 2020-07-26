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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лидеры стран ЕС согласовали пакет экономической помощи по восстановлению после пандемии COVID-19 Триллион. Таков бюджет Евросоюза на ближайшие 7 лет. Лидеры стран ЕС на этой неделе четверо суток не могли поделить миллиарды общего бюджета и пакета экономической...

Триллион. Таков бюджет Евросоюза на ближайшие 7 лет. Лидеры стран ЕС на этой неделе четверо суток не могли поделить миллиарды общего бюджета и пакета экономической помощи по восстановлению после пандемии коронавируса.Этот "грант милосердия" на 750 миллиардов евро только обострил разногласия между странами менее платежеспособного юга, интересы которых выражали Италия и Венгрия, и более богатого севера, так называемой четверки бережливых. Дания, Швеция, Австрия и Голландия оказались не готовы беспроцентно выделять деньги европейским союзникам.Пришлось идти на компромисс - вместо обещанных 500 безвозмездно раздадут лишь 390 миллиардов евро - и при двух условиях: вести борьбу с изменениями климата и уважать принципы и основы правового государства.Получается, есть видимость демократии - есть и деньги. Венгрия и Польша выступили против таких требований, но их не услышали... Решение принято.