ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экономика в цифрах и фактах. Интервью с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко

26.07.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В последнее время на повестке огромное количество специфических вопросов в секторе экономики. Все они рассматриваются через призму борьбы с коронавирусом и мировых последствий глобального карантина. 

Так что, говоря о каких-либо показателях, сейчас надо держать в уме и эти медицинские поправки. И тем не менее на нынешней промежуточной отметке полугодия уже можно делать предварительные выводы. О том, что сегодня происходит в экономике, мы поговорили с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Кстати, в его первом на этом посту большом интервью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время на повестке огромное количество специфических вопросов в секторе экономики. Все они рассматриваются через призму борьбы с коронавирусом и...
 
Новости дня
Новости
 
Политическая история Валерия Цепкало: как несостоявшийся кандидат «трижды» переболел коронавирусом и зачем уехал в Москву? Рубрика «Антифейк»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика