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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономика в цифрах и фактах. Интервью с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко В последнее время на повестке огромное количество специфических вопросов в секторе экономики. Все они рассматриваются через призму борьбы с коронавирусом и...

В последнее время на повестке огромное количество специфических вопросов в секторе экономики. Все они рассматриваются через призму борьбы с коронавирусом и мировых последствий глобального карантина.Так что, говоря о каких-либо показателях, сейчас надо держать в уме и эти медицинские поправки. И тем не менее на нынешней промежуточной отметке полугодия уже можно делать предварительные выводы. О том, что сегодня происходит в экономике, мы поговорили с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Кстати, в его первом на этом посту большом интервью.