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Экономика в цифрах и фактах. Интервью с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко
26.07.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ последнее время на повестке огромное количество специфических вопросов в секторе экономики. Все они рассматриваются через призму борьбы с коронавирусом и мировых последствий глобального карантина.
Так что, говоря о каких-либо показателях, сейчас надо держать в уме и эти медицинские поправки. И тем не менее на нынешней промежуточной отметке полугодия уже можно делать предварительные выводы. О том, что сегодня происходит в экономике, мы поговорили с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Кстати, в его первом на этом посту большом интервью.
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В последнее время на повестке огромное количество специфических вопросов в секторе экономики. Все они рассматриваются через призму борьбы с коронавирусом и...
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