Источник материала: Кричевская жизнь



Более двух лет работает в нашем городе производственный участок закрытого акционерного общества «Легпромразвитие». Головное предприятие находится в Бобруйске. Еще в 2018 году это предприятие сделало заявку о том, что намерено расширяться в юго-восточном регионе Могилевщины. И этот инвестиционный проект доказал свою жизнеспособность.

На Кричевщине созданы необходимые условия для реализации инвестиционных проектов. Еще более благоприятные условия для этого обеспечивает Указ № 177 Президента Республики Беларусь, который направлен на создание дополнительных условий для комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевщины, повышения качества и уровня жизни населения. В частности, организациям, зарегистрированным на территории юго-восточного региона Могилевщины, в 2021-2025 годах будут предоставляться трансферты из республиканского бюджета на возмещение части затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов с привлечением кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь», которые реализованы в рамках мероприятий Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период 2020 года. Указом предусмотрены и другие преференции.

Реализация проекта по созданию в нашем городе производственного участка ЗАО ­«Легпромразвитие» начиналась в июне 2018 года. Костяк коллектива составили бывшие безработные. Большинство из них прошли переобучение через службу занятости. О том, как трудится сегодня коллектив, попросили рассказать начальника участка Ирину Садомову. На участке сегодня трудятся 23 сборщика обуви, контролер ОТК, слесарь, уборщик помещений и руководитель. Несмотря на трудности, связанные с закрытием границ из-за распространения коронавирусной инфекции, головное предприятие не оставило участок без работы. Правда, пришлось всем на 15 дней отправиться в очередной трудовой отпуск, но затем участок работал стабильно. Здесь производят пошив заготовок верха обуви новых моделей, которые осваиваются на предприятии. В месяц производится 5-6 тысяч пар заготовок. На качество со стороны головного предприятия претензий нет. А это значит, что на Кричевщине умеют работать результативно.

В коллективе сегодня трудятся люди, для которых открытие нового производства стало хорошим шансом в жизни. В пример начальник участка привела Оксану Камкову, которая приш­ла в коллектив год тому назад. И пришла после декретного отпуска. Она – повар-кондитер. Но по профессии работы не было, поэтому пришлось осваивать новую. Вначале было нелегко, так как никогда раньше самостоятельно не шила. Но со временем, благодаря настойчивости и трудолюбию, все получилось. Теперь Оксана старается выполнять сменные нормы и работает без брака. В семье двое детей, так что умения, полученные на участке, пригодились.

Действительно, тот, кто ищет работу, не упускает новые возможности. Сегодня в Кричеве помогают получить профессию не только в ЗАО ­«Легпромразвитие», но и на производственном участке УП «Шарм Премьер». А впереди – реализация новых инвестиционных проектов, а это значит, что будут созданы новые рабочие места. Одно только неизменно – чтобы хорошо жить, нужно достойно трудиться. Инвестор охотно приходит в тот регион, где люди умеют и хотят работать. А еще для инвестора важно такое качество рабочей силы, как профессиональная мобильность. Причем, современный человек должен учиться постоянно, чтобы удовлетворить запросы рынка труда.





Владимир Далецкий.