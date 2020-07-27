|
В Китае за сутки выявили самое большое число новых случаев COVID-19 c 6 марта
27.07.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Китае за сутки зафиксировали 61 новый случай COVID-19, что является самым высоким уровнем с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения,
Днем ранее было зарегистрировано 46 новых случаев. Из 61 нового случая около 57 были переданы в домашних условиях.
В целом в Китае, где в декабре 2019 года произошла вспышка COVID-19, было зарегистрировано более 83,89 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Число погибших от COVID-19 - более 4,6 тыс. человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае за сутки зафиксировали 61 новый случай COVID-19, что является самым высоким уровнем с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения,
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)