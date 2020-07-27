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В Китае за сутки выявили самое большое число новых случаев COVID-19 c 6 марта

27.07.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае за сутки зафиксировали 61 новый случай COVID-19, что является самым высоким уровнем с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения,

Сообщает БелТА со ссылкой на Reuters.

Днем ранее было зарегистрировано 46 новых случаев. Из 61 нового случая около 57 были переданы в домашних условиях.

В целом в Китае, где в декабре 2019 года произошла вспышка COVID-19, было зарегистрировано более 83,89 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Число погибших от COVID-19 - более 4,6 тыс. человек.

 
 
 
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В Китае за сутки зафиксировали 61 новый случай COVID-19, что является самым высоким уровнем с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения,
 
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