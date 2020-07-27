В Китае за сутки выявили самое большое число новых случаев COVID-19 c 6 марта

Сообщает БелТА со ссылкой на Reuters. БелТА со ссылкой на Reuters.





Днем ранее было зарегистрировано 46 новых случаев. Из 61 нового случая около 57 были переданы в домашних условиях.





В целом в Китае, где в декабре 2019 года произошла вспышка COVID-19, было зарегистрировано более 83,89 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Число погибших от COVID-19 - более 4,6 тыс. человек.







