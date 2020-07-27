В июле поток безвизовых туристов в Гродно увеличился

Источник материала: Вороновская газета





В Гродно растет поток безвизовых туристов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Если в первую неделю месяца в Гродно и окрестностях побывали чуть более 100 человек, то с 20 по 27 июля город посетили уже 570 безвизовых туристов.

«Конечно, цифры пока еще далеки от тех, что были до того, как коронавирус поставил мировой туризм на паузу. Однако мы видим растущий интерес к региону. Едут небольшими группами на день или два осмотреться и выстроить маршрут уже следующего путешествия. Турфирмы говорят о положительных отзывах», — отметили в управлении. К слову, большинство гостей — из Польши. Хотя есть интерес к безвизовому посещению региона и у жителей других стран.

«Готовы к приему туристов и музеи, и другие интересные объекты, кафе, рестораны, хостелы и отели. Ранее катализатором интереса становились также разные события: фестивали, праздники всегда привлекали большое количество гостей», — отметили в управлении спорта и туризма.

Вынужденную паузу в Гродненской области использовали, чтобы обновить дороги и улицы в областном центре, на Августовском канале. Продолжаются масштабные работы по реставрации, например, Старого замка в Гродно, дворцово-паркового комплекса Святск в Гродненском районе, других значимых объектов. Готовы предложить гостям и новые туристические маршруты.

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