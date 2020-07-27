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Минздрав признал еще 4 смерти от коронавируса

27.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав обновил информацию о распространении коронавируса в Беларуси



На 27 июля официально зафиксировано 67.251 случая заражения (+119 за сутки). 

При этом Минздрав признал, что от COVID-19 умерли 538 человек.

Всего проведено 1257399 тестов (+6.040 за сутки).
 
 
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Минздрав обновил информацию о распространении коронавируса в Беларуси
 
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