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Минздрав признал еще 4 смерти от коронавируса
27.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав обновил информацию о распространении коронавируса в Беларуси
На 27 июля официально зафиксировано 67.251 случая заражения (+119 за сутки).
При этом Минздрав признал, что от COVID-19 умерли 538 человек.
Всего проведено 1257399 тестов (+6.040 за сутки).
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Минздрав обновил информацию о распространении коронавируса в Беларуси
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