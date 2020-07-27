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Как россияне относятся к Лукашенко - опрос ВЦИОМ

27.07.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил новые данные об отношении россиян к Беларуси и Александру Лукашенко.

Cалідарнасць пишет о том, как распределились голоса.

Положительно к Лукашенко относятся 52% россиян,
Безразлично — 35%,
Негативно — 9%.

При этом положительное отношение чаще демонстрируют россияне, относящиеся к старшему поколению: среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше эта доля составила 65%. В безразличном и отрицательном отношении лидируют, напротив, представители молодого поколения 18−24-летних — среди них такие отношения обозначили 57% и 13% соответственно.



Отметим, что в Беларуси узнать реальное отношение к Лукашенко граждан практически невозможно. В опубликованном недавно докладе начальника Оперативно-аналитического центра при президенте (ОАЦ) сообщается, что к концу июня уровень доверия к Александру Лукашенко якобы достиг 76%.

Сравнить названную цифру с данными независимых социологов сегодня невозможно. Из-за давления властей Независимый институт социально-политических и экономических исследований (НИСЭПИ) свернул свои опросы несколько лет назад.

Однако, как стало ивестно недавно, по итогам опроса Института социологии НАН по состоянию на конец марта-начало апреля Лукашенко доверяли лишь 24% минчан, и с того времени этот рейтинг точно не вырос, а вот для его снижения поводов было предостаточно, начиная от совета "лечить" коронавирус трактором и водкой и заканчивая нынешними брутальными задержаниями и избиениями простых граждан, мирно демонстрирующих этой власти свое с ней несогласие.
 
 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил новые данные об отношении россиян к Беларуси и Александру Лукашенко.
 
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