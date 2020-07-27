Ермошина рассказала, как ее наблюдатели будут работать на участках

Правозащитники за свободные выборы " считают, что обнародованные рекомендации ЦИК по ограничению количества наблюдателей на участках для голосования делают избирательный процесс закрытым для независимого наблюдения и нарушают один из основных принципов проведения демократических выборов – гласность при проведении выборов. Аналитики кампании "" считают, что обнародованные рекомендации ЦИК по ограничению количества наблюдателей на участках для голосования делают избирательный процесс закрытым для независимого наблюдения и





Что конкретно предлагает ЦИК?





Участковая избирательная комиссия составляет два графики присутствия наблюдателей на участках для голосования: для периода досрочного голосования и непосредственно для дня выборов.





В графике для досрочного голосования каждый из дней голосования (4 – 8 августа 2020 г.) делится на два периода:





с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.





День выборов 9 августа 2020 г. делится на периоды:





с 8.00 до 15.00 и с 15.00 до окончания подсчета голосов.





В указанные графики вносятся сведения, полученные путем опроса по телефону наблюдателей о дате и периоде осуществления ими своих функций. Опрос проводится исходя из очередности аккредитации наблюдателей в участковой комиссии.





С учетом этого при составлении графика на период досрочного голосования трем первым в списке аккредитованных наблюдателей предоставляется возможность выбрать дату и период (даты и периоды) осуществления наблюдения, оставшиеся даты и периоды предлагаются следующим наблюдателям.





Аналогичным способом составляется график на 9 августа 2020 г., принимая во внимание возможность присутствия не трех, а пяти наблюдателей.





Данный порядок применяется только на тех участках для голосования, где количество аккредитованных наблюдателей превышает квоты, установленные Центральной комиссией.





Напомним, 22 июля ЦИК утвердила постановление № 115”О внесении изменений в постановление ЦИК от 8 мая 2020 г. № 15". Согласно данному постановлению в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения по количеству наблюдателей на участках для голосования и в территориальных избирательных комиссиях при приеме протоколов из УИК.





Указанное требование не распространяется на иностранных (международных) наблюдателей, депутатов Палаты представителей Национального собрания и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, а также доверенных лиц, имеющих право присутствовать на любом участке для голосования по одному на каждом.





Также эти ограничения не затронули представителей СМИ.