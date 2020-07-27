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Ермошина рассказала, как ее наблюдатели будут работать на участках
27.07.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
ЦИК дополнительно объяснил, как будут работать наблюдатели на выборах
Аналитики кампании "
Что конкретно предлагает ЦИК?
Участковая избирательная комиссия составляет два графики присутствия наблюдателей на участках для голосования: для периода досрочного голосования и непосредственно для дня выборов.
В графике для досрочного голосования каждый из дней голосования (4 – 8 августа 2020 г.) делится на два периода:
с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
День выборов 9 августа 2020 г. делится на периоды:
с 8.00 до 15.00 и с 15.00 до окончания подсчета голосов.
В указанные графики вносятся сведения, полученные путем опроса по телефону наблюдателей о дате и периоде осуществления ими своих функций. Опрос проводится исходя из очередности аккредитации наблюдателей в участковой комиссии.
С учетом этого при составлении графика на период досрочного голосования трем первым в списке аккредитованных наблюдателей предоставляется возможность выбрать дату и период (даты и периоды) осуществления наблюдения, оставшиеся даты и периоды предлагаются следующим наблюдателям.
Аналогичным способом составляется график на 9 августа 2020 г., принимая во внимание возможность присутствия не трех, а пяти наблюдателей.
Данный порядок применяется только на тех участках для голосования, где количество аккредитованных наблюдателей превышает квоты, установленные Центральной комиссией.
Напомним, 22 июля ЦИК утвердила постановление № 115”О внесении изменений в постановление ЦИК от 8 мая 2020 г. № 15". Согласно данному постановлению в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения по количеству наблюдателей на участках для голосования и в территориальных избирательных комиссиях при приеме протоколов из УИК.
Указанное требование не распространяется на иностранных (международных) наблюдателей, депутатов Палаты представителей Национального собрания и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, а также доверенных лиц, имеющих право присутствовать на любом участке для голосования по одному на каждом.
Также эти ограничения не затронули представителей СМИ.
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ЦИК дополнительно объяснил, как будут работать наблюдатели на выборах
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