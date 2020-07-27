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Коронавирус в Беларуси: в Минздраве рассказали о ситуации на 27 июля

27.07.2020 15:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: в Минздраве рассказали о ситуации на 27 июля

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало актуальные данные по коронавирусу в стране.

Так, по данным Минздрава, по состоянию на понедельник 27 июля выздоровели и выписаны из больниц 60 492 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

В стране зарегистрирован 67 251 заболевший коронавирусом. Всего проведено 1 257 399 тестов.

За весь период распространения COVID-19 в стране умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией

 

 

Фото: Klaus Hausmann, Pixabay

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало актуальные данные по коронавирусу в стране. Так, по данным Минздрава, по состоянию на понедельник 27 июля...
 
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