Коронавирус в Беларуси: в Минздраве рассказали о ситуации на 27 июля

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало актуальные данные по коронавирусу в стране.

Так, по данным Минздрава, по состоянию на понедельник 27 июля выздоровели и выписаны из больниц 60 492 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

В стране зарегистрирован 67 251 заболевший коронавирусом. Всего проведено 1 257 399 тестов.

За весь период распространения COVID-19 в стране умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией

Фото: Klaus Hausmann, Pixabay

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