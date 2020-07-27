|
Коронавирус в Беларуси: в Минздраве рассказали о ситуации на 27 июля
27.07.2020 15:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало актуальные данные по коронавирусу в стране.
Так, по данным Минздрава, по состоянию на понедельник 27 июля выздоровели и выписаны из больниц 60 492 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
В стране зарегистрирован 67 251 заболевший коронавирусом. Всего проведено 1 257 399 тестов.
За весь период распространения COVID-19 в стране умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией
Фото: Klaus Hausmann, Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало актуальные данные по коронавирусу в стране. Так, по данным Минздрава, по состоянию на понедельник 27 июля...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)