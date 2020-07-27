COVID-19 снова наступает? ВОЗ собирает чрезвычайный комитет









По его данным, за последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось, приблизившись почти к 16,5 миллионам, а количество умерших превысило 650 тысяч. Об этом он сказал во время брифинга 27 июля, передает ВОЗ в Twitter.





Гебрейесус отметил, что пандемия COVID-19 является самой серьезной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В связи с этим организация созывает на ближайшие дни чрезвычайный комитет для оценки сложившейся ситуации в мире.





При этом глава ВОЗ подчеркнул, что доволен работой по сдерживаю коронавируса сотрудников организации и гордится их достижениями.





"В течение последних шести месяцев ВОЗ неустанно работала над оказанием поддержки странам в подготовке к этому вирусу и борьбе с ним. Я безмерно горжусь невероятными людьми этой организации и их усилиями", – добавил Гебрейесус.







