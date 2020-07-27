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COVID-19 снова наступает? ВОЗ собирает чрезвычайный комитет

27.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается все больше.



По его данным, за последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось, приблизившись почти к 16,5 миллионам, а количество умерших превысило 650 тысяч. Об этом он сказал во время брифинга 27 июля, передает ВОЗ в Twitter.

Гебрейесус отметил, что пандемия COVID-19 является самой серьезной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В связи с этим организация созывает на ближайшие дни чрезвычайный комитет для оценки сложившейся ситуации в мире.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что доволен работой по сдерживаю коронавируса сотрудников организации и гордится их достижениями.

"В течение последних шести месяцев ВОЗ неустанно работала над оказанием поддержки странам в подготовке к этому вирусу и борьбе с ним. Я безмерно горжусь невероятными людьми этой организации и их усилиями", – добавил Гебрейесус.
 
 
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается все больше.
 
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