Падать не больно: экс-начальник Витебского облздрава работает обычным педиатром

Народные навины Витебска . В конце июня господин Деркач, как депутат Витебского облсовета и член Совета Республики, принял участие в телепередаче «Прямая линия» телерадиокомпании «Витебск», где было озвучено, что бывший чиновник теперь работает обычным врачом, пишут





Согласно этой информации на момент съемок программы Юрий Деркач занимал должность врача-педиатра в педиатрическом отделении для детей до года Витебской областной детской клинической больницы Витебского областного детского клинического центра.









Юрий Деркач окончил Витебский государственный медицинский институт в 1985 году. В своей альма-матер он дослужился до должностей заведующего кафедрой педиатрии и первого проректора. Доктор медицинских наук, профессор.





В 2010 году Деркача назначили на должность начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, которую он занимал до апреля 2020 года, когда был снят после визита в регион в разгар эпидемии коронавируса министра здравоохранения Владимира Караника.







