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Падать не больно: экс-начальник Витебского облздрава работает обычным педиатром
27.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Стало известно новое место работы снятого в разгар эпидемии коронавируса с должности начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрия Деркача.
В конце июня господин Деркач, как депутат Витебского облсовета и член Совета Республики, принял участие в телепередаче «Прямая линия» телерадиокомпании «Витебск», где было озвучено, что бывший чиновник теперь работает обычным врачом, пишут
Согласно этой информации на момент съемок программы Юрий Деркач занимал должность врача-педиатра в педиатрическом отделении для детей до года Витебской областной детской клинической больницы Витебского областного детского клинического центра.
Юрий Деркач окончил Витебский государственный медицинский институт в 1985 году. В своей альма-матер он дослужился до должностей заведующего кафедрой педиатрии и первого проректора. Доктор медицинских наук, профессор.
В 2010 году Деркача назначили на должность начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, которую он занимал до апреля 2020 года, когда был снят после визита в регион в разгар эпидемии коронавируса министра здравоохранения Владимира Караника.
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Стало известно новое место работы снятого в разгар эпидемии коронавируса с должности начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома...
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