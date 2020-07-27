Более 60 тысяч белорусов выздоровели от коронавируса

На 27 июля в Беларуси подтвержден 67 тыс. 251 случай COVID-19, 60 492 пациента выздоровели, сообщили в Минздраве.

За сутки были выявлены новых 119 случая (26 июля было 67 тыс. 132 случая).

Умерли 538 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией» (4 новых смерти за сутки), сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава.

Всего проведено 1 млн. 257 тыс. 399 тестов (за сутки 6040 тестов).