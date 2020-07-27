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Более 60 тысяч белорусов выздоровели от коронавируса
27.07.2020 18:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
На 27 июля в Беларуси подтвержден 67 тыс. 251 случай COVID-19, 60 492 пациента выздоровели, сообщили в Минздраве.
За сутки были выявлены новых 119 случая (26 июля было 67 тыс. 132 случая).
Умерли 538 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией» (4 новых смерти за сутки),
Всего проведено 1 млн. 257 тыс. 399 тестов (за сутки 6040 тестов).
Напомним, несмотря на
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На 27 июля в Беларуси подтвержден 67 тыс. 251 случай COVID-19, 60 492 пациента выздоровели, сообщили в Минздраве. За сутки были выявлены новых 119 случая (26 июля было 67 тыс. 132...
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