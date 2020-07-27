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Более 60 тысяч белорусов выздоровели от коронавируса

27.07.2020 18:30 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 27 июля в Беларуси подтвержден 67 тыс. 251 случай COVID-19, 60 492 пациента выздоровели, сообщили в Минздраве.

За сутки были выявлены новых 119 случая (26 июля было 67 тыс. 132 случая).

Умерли 538 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией» (4 новых смерти за сутки), сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава.

Всего проведено 1 млн. 257 тыс. 399 тестов (за сутки 6040 тестов).

Напомним, несмотря на заявление Александра Лукашенко о победе над коронавирусом, Центризбирком принял решение сократить количество наблюдателей на избирательных участках до 5 человек в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

 
 
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На 27 июля в Беларуси подтвержден 67 тыс. 251 случай COVID-19, 60 492 пациента выздоровели, сообщили в Минздраве. За сутки были выявлены новых 119 случая (26 июля было 67 тыс. 132...
 
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