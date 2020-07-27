ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Болгария снова продлила чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19

27.07.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Болгарии продлило до 31 августа действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки коронавируса (COVID-19).



Об этом в понедельник на заседании болгарского правительства заявил премьер Бойко Борисов, сообщает  Novinite.

«В соответствии с указом министра здравоохранения чрезвычайное положение (в области здравоохранения - ред.) будет продлено на один месяц», - заявил Бойко Борисов.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет продлено до 31 августа.

Отмечается, что чрезвычайное положение в области здравоохранения начало действовать в Болгарии в середине мая в связи с пандемией коронавируса. С тех пор власти его уже несколько раз продлевали.

В Болгарии по состоянию на 27 июля лабораторно подтверждено 10 427 случаев COVID-19, из них продолжают болеть 4 732 человека.

Как сообщалось, число случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 27 июля достигло 16 421 952, из которых 652 308 - летальные. А 10 052 482 человека уже успели вылечиться от COVID-19.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Болгарии продлило до 31 августа действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки коронавируса (COVID-19).
 
Новости дня
Новости
 
Более 60 тысяч белорусов выздоровели от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика