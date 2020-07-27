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Болгария снова продлила чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19
27.07.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Правительство Болгарии продлило до 31 августа действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки коронавируса (COVID-19).
Об этом в понедельник на заседании болгарского правительства заявил премьер Бойко Борисов, сообщает Novinite.
«В соответствии с указом министра здравоохранения чрезвычайное положение (в области здравоохранения - ред.) будет продлено на один месяц», - заявил Бойко Борисов.
Уточняется, что чрезвычайное положение будет продлено до 31 августа.
Отмечается, что чрезвычайное положение в области здравоохранения начало действовать в Болгарии в середине мая в связи с пандемией коронавируса. С тех пор власти его уже несколько раз продлевали.
В Болгарии по состоянию на 27 июля лабораторно подтверждено 10 427 случаев COVID-19, из них продолжают болеть 4 732 человека.
Как сообщалось, число случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 27 июля достигло 16 421 952, из которых 652 308 - летальные. А 10 052 482 человека уже успели вылечиться от COVID-19.
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Правительство Болгарии продлило до 31 августа действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки коронавируса (COVID-19).
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