Болгария снова продлила чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19

Об этом в понедельник на заседании болгарского правительства заявил премьер Бойко Борисов, сообщает Novinite.





«В соответствии с указом министра здравоохранения чрезвычайное положение (в области здравоохранения - ред.) будет продлено на один месяц», - заявил Бойко Борисов.





Уточняется, что чрезвычайное положение будет продлено до 31 августа.





Отмечается, что чрезвычайное положение в области здравоохранения начало действовать в Болгарии в середине мая в связи с пандемией коронавируса. С тех пор власти его уже несколько раз продлевали.





В Болгарии по состоянию на 27 июля лабораторно подтверждено 10 427 случаев COVID-19, из них продолжают болеть 4 732 человека.