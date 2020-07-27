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ВОЗ: закрытие границ не предотвратит распространение COVID-19

27.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ: закрытие границ не предотвратит распространение COVID-19

Это лишь одна из мер по предотвращению распространения коронавируса, но сама по себе она не является эффективной с точки зрения восстановления экономики, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

— ВОЗ всегда говорила: все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с другими сопутствующими мерами. Мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер, — цитируют Майкла Райана 
«Известия». — Вирус везде, и когда у него будет возможность, он будет передвигаться. Нужно понимать риски, к которым приведет открытие границ, и управлять этими рисками.

Майкл Райан убежден: страны не смогут держать свои границы закрытыми, ведь экономика должна работать, должно быть движение людей, товаров и услуг. Но это нужно делать с минимальными рисками. Не исключена ситуация, когда границы будут то открываться, то снова закрываться. 

— Полное закрытие международных границ не является устойчивой стратегией для восстановления мировой экономики. Единого решения здесь не существует, но в этом отношении важно добиться прогресса, причем прогресса, который бы учитывал все риски.

СБ

 
 
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Это лишь одна из мер по предотвращению распространения коронавируса, но сама по себе она не является эффективной с точки зрения восстановления экономики,...
 
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