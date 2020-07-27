В НХЛ нет новых случаев коронавируса перед возобновлением сезона

Источник материала: Tribuna.com

НХЛ опубликовала обновленную информацию касательно коронавируса у хоккеистов лиги.

На второй неделе тренировочного лагеря не обнаружено ни одного положительного теста.

Ранее, напомним, после первой недели тренировок было выявлено всего два положительных анализа на коронавирус.

Все команды НХЛ уже прибыли в Торонто и Эдмонтон, где возобновится сезон. Завтра пройдут первые выставочные матчи. Квалификационный раунд стартует 1 августа.

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