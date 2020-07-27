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В НХЛ нет новых случаев коронавируса перед возобновлением сезона

27.07.2020 20:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ опубликовала обновленную информацию касательно коронавируса у хоккеистов лиги.

На второй неделе тренировочного лагеря не обнаружено ни одного положительного теста.

Ранее, напомним, после первой недели тренировок было выявлено всего два положительных анализа на коронавирус.

Все команды НХЛ уже прибыли в Торонто и Эдмонтон, где возобновится сезон. Завтра пройдут первые выставочные матчи. Квалификационный раунд стартует 1 августа.

НХЛ творит историю: в сумасшедших условиях добивает сезон, когда весь хоккей замер

 
 
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НХЛ опубликовала обновленную информацию касательно коронавируса у хоккеистов лиги.На второй неделе тренировочного лагеря не обнаружено ни одного положительного...
 
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