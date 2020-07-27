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В НХЛ нет новых случаев коронавируса перед возобновлением сезона
27.07.2020 20:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На второй неделе тренировочного лагеря не обнаружено ни одного положительного теста.
Ранее, напомним, после первой недели тренировок было выявлено
Все команды НХЛ уже прибыли в Торонто и Эдмонтон, где возобновится сезон. Завтра пройдут первые выставочные матчи. Квалификационный раунд стартует 1 августа.
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НХЛ опубликовала обновленную информацию касательно коронавируса у хоккеистов лиги.На второй неделе тренировочного лагеря не обнаружено ни одного положительного...
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