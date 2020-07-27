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История выздоровления. Они первые встали на борьбу с COVID-19 - и оказались в роли пациентов

27.07.2020 22:11 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

За каждой цифрой статистики стоит жизнь и своя история преодоления болезни. Наш следующий сюжет о семейной паре медиков из Минска. Они одни из первых встали на борьбу с коронавирусом, сами оказались в роли пациентов с диагнозомом КовИд-19. Но справились. История выздоровления.


С чего началась коронавирусная история?

Олег Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог: "Это было в марте  2020 года. К нам начали поступать эти пациенты, пациенты были тяжелые. Где-то в 20-х числах я почувствовал общую резкую слабость. Расценил, что, вероятнее всего,  очень много работаю, может, это связано с усталостью. Было проведена компьютерная томография органов грудной клетки.  Буквально на следующий день увидели, что у меня двусторонняя полисегментарная пневмония".

Светлана Павлова, медсестра: "Я заболела раньше супруга и говорила ему, что он должен держаться, потому что мы должны лечить, а не лечиться. Все мы прекрасно понимали, и я в том числе, что рано или поздно это не пройдет мимо меня. И в один прекрасный или не очень прекрасный день я увидела на градуснике 38,7. Буря чувств, эмоций, но я решила держаться. Затем у меня уже взяли мазки, пришли положительные результаты. Меня перевели в 6 клиническую больницу. Конечно, тяжело психологически прежде всего, потому что ты понимаешь, что это заболевание никто к не знает как лечить. И вообще непредсказуемость".

Принцип: лечить так, как себя

История выздоровления. Они первые встали на борьбу с COVID-19 - и оказались в роли пациентов


Олег Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог: "Я к этому был готов, когда непосредственно трубку устанавливали в трахею, а оттуда летело на нас содержимое верхних дыхательных путей. Тут было ясно, что порой этого не избежать.  - Сами вклинивались в процесс лечения? - Вы знаете, будете сейчас смеяться, но когда я остался по ту сторону баррикад, я полностью доверился коллегам. И я всегда придерживался принципа - лечите человека так, как хотели бы, чтобы лечили вас или ваших родных и близких".

Жизнь после коронавируса

Светлана Павлова, медсестра: "Сейчас на все смотришь с оптимизмом. Все какие-то проблемы, неприятности -  это просто ничто. Главное, мы выжили, мы поняли, что это такое. Для меня перевернулась вся жизнь. - В лучшую сторону? - Все в лучшую сторону".

Олег Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог: "Я очень благодарен своим коллегам. Большое вам спасибо за человечность, профессионализм, за прекрасное отношение".

 
Теги: Минск
 
 
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За каждой цифрой статистики стоит жизнь и своя история преодоления болезни. Наш следующий сюжет о семейной паре медиков из Минска. Они одни из первых встали на...
 
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