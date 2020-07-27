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Геннадий Шатуев встретился с коллективами райветстанции и райпотребобщества: «От инициативы зависят и прибыль, и зарплаты»

28.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Геннадий Шатуев встретился с коллективами райветстанции и райпотребобщества: «От инициативы зависят и прибыль, и зарплаты»

27 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев побывал на встречах в двух трудовых коллективах — Кореличской районной ветеринарной станции и Кореличского филиала Гродненского областного потребительского общества.

Глава района много внимания уделил эпидемиологической ситуации в мире. Коронавирусная инфекция снизила темпы распространения, но никуда не исчезла. По-прежнему мы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты: перчатками, масками, дезсредствами, не забывать обрабатывать руки перед и после посещения магазина. Социальная дистанция также остается актуальной. Таким образом мы не только обезопасим себя от заражения, но и позаботимся об окружающих. Пока врачи работают над созданием вакцины, наша задача — сдерживать распространение заболевания.

Геннадий Шатуев встретился с коллективами райветстанции и райпотребобщества: «От инициативы зависят и прибыль, и зарплаты»

Геннадий Шатуев рассказал об итогах работы сельскохозяйственных организаций за первое полугодие: валовое производство сельскохозяйственной продукции составило 106% при плане 101,5%. Глава района высоко оценил ход кормозаготовительной кампании в районе: кормов заготовлено в достатке. Сейчас район активно включился в зерноуборочную кампанию, имеются хорошие виды на урожай.

Говорили во время встреч и о заработной плате. Так, среднемесячный заработок в районе за 5 месяцев текущего года составил 811,4 рубля, в том числе за май — 864,4 рубля. При этом, как подчеркнул руководитель районной вертикали власти, зарплату нужно не просто получать — ее надо заработать. Для этого руководству и коллективу нужно искать возможные способы повышения заработка, ведь мы живем в условиях рыночной экономики. Так, например, специалисты ветеринарной службы могут оказывать платные услуги населению по лечению домашних питомцев, а райпотребобщество — открыть летнее кафе в бойком месте.

Геннадий Шатуев встретился с коллективами райветстанции и райпотребобщества: «От инициативы зависят и прибыль, и зарплаты»

— В этом году многие не смогли попасть на отдых за границу и проводят его дома или у родственников. Люди с удовольствием провели бы время в летнем кафе на свежем воздухе за чашкой кофе или креманкой с мороженым, — уверен Геннадий Шатуев. — Нужно проявлять инициативу, тогда предприятие сможет приносить прибыль, а значит и зарплаты работников повысятся.

Инна ЛЕЙКО

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27 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев побывал на встречах в двух трудовых коллективах — Кореличской районной ветеринарной станции и
 
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