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Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»
27.07.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по волейболу среди девушек U-19 начала подготовку к чемпионату Европы. Турнир должен был состояться весной, однако из-за пандемии пройдет с 22 по 30 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушки приступили к сборам на базе «Чижовка-Арены» и пробудут там до 20 августа. Возглавляет команду именитая волейболистка Ольга Пальчевская, ассистирует ей Борис Коляда. На сбор были вызваны 16 спортсменок. С большинством из них Ольга работала в течение сезона в «Минчанке-2».
К слову, недавно стали известны соперницы белорусок по группе. Это сборные Боснии и Герцеговины, Италии, Польши, Сербии и Словакии.
Ольга Пальчевская, главный тренер молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-19):
У нас был до этого предварительный сбор по ОФП. Единственная трудность только в том, что потом игроки разъехались по своим клубам. У всех в своих клубах разная подготовка, разные этапы подготовки, поэтому не у всех была возможность работать с мячами. Вот в этом будет небольшая трудность.
Ксения Лебедкина, игрок молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-19):
Есть спортивная злость, есть какие-то личные счеты с некоторыми командами. Так что я думаю, что у половины команды как минимум есть очень злостный настрой.
Напомним, что Европейской конфедерации волейбола пришлось отменить второй и третий этапы квалификации из-за пандемии коронавируса. Но наша женская молодежная сборная до 19 лет сумела войти в число тех 12 стран, которые примут участие в финальном раунде.
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Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по волейболу среди девушек U-19 начала подготовку к чемпионату Европы. Турнир должен был состояться весной, однако...
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