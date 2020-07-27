Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по волейболу среди девушек U-19 начала подготовку к чемпионату Европы. Турнир должен был состояться весной, однако из-за пандемии пройдет с 22 по 30 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Девушки приступили к сборам на базе «Чижовка-Арены» и пробудут там до 20 августа. Возглавляет команду именитая волейболистка Ольга Пальчевская, ассистирует ей Борис Коляда. На сбор были вызваны 16 спортсменок. С большинством из них Ольга работала в течение сезона в «Минчанке-2».





К слову, недавно стали известны соперницы белорусок по группе. Это сборные Боснии и Герцеговины, Италии, Польши, Сербии и Словакии.





Ольга Пальчевская, главный тренер молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-19):

Безусловно, волнение присутствует. Все-таки это первый раз, у меня такого опыта не было еще, чтобы вести полностью тренировочный процесс. Чувствую помощь от тренерского штаба, кто со мной работает рядом. Поэтому я думаю, что все будет нормально.

У нас был до этого предварительный сбор по ОФП. Единственная трудность только в том, что потом игроки разъехались по своим клубам. У всех в своих клубах разная подготовка, разные этапы подготовки, поэтому не у всех была возможность работать с мячами. Вот в этом будет небольшая трудность.





Ксения Лебедкина, игрок молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-19):

Доводилось играть с некоторыми – наверное, около половины. Я знаю, что сербские девочки у нас очень неплохие – они все такие рослые, тягучие. Босния и Герцеговина – не знаю, мы никогда с ними не встречались.

Есть спортивная злость, есть какие-то личные счеты с некоторыми командами. Так что я думаю, что у половины команды как минимум есть очень злостный настрой.





Напомним, что Европейской конфедерации волейбола пришлось отменить второй и третий этапы квалификации из-за пандемии коронавируса. Но наша женская молодежная сборная до 19 лет сумела войти в число тех 12 стран, которые примут участие в финальном раунде.