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Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

27.07.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по волейболу среди девушек U-19 начала подготовку к чемпионату Европы. Турнир должен был состояться весной, однако из-за пандемии пройдет с 22 по 30 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

Девушки приступили к сборам на базе «Чижовка-Арены» и пробудут там до 20 августа. Возглавляет команду именитая волейболистка Ольга Пальчевская, ассистирует ей Борис Коляда. На сбор были вызваны 16 спортсменок. С большинством из них Ольга работала в течение сезона в «Минчанке-2».

Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

К слову, недавно стали известны соперницы белорусок по группе. Это сборные Боснии и Герцеговины, Италии, Польши, Сербии и Словакии.

Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

Ольга Пальчевская, главный тренер молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-19):
Безусловно, волнение присутствует. Все-таки это первый раз, у меня такого опыта не было еще, чтобы вести полностью тренировочный процесс. Чувствую помощь от тренерского штаба, кто со мной работает рядом. Поэтому я думаю, что все будет нормально.

У нас был до этого предварительный сбор по ОФП. Единственная трудность только в том, что потом игроки разъехались по своим клубам. У всех в своих клубах разная подготовка, разные этапы подготовки, поэтому не у всех была возможность работать с мячами. Вот в этом будет небольшая трудность.

Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

Ксения Лебедкина, игрок молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-19):
Доводилось играть с некоторыми – наверное, около половины. Я знаю, что сербские девочки у нас очень неплохие – они все такие рослые, тягучие. Босния и Герцеговина – не знаю, мы никогда с ними не встречались.

Есть спортивная злость, есть какие-то личные счеты с некоторыми командами. Так что я думаю, что у половины команды как минимум есть очень злостный настрой.

Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

Напомним, что Европейской конфедерации волейбола пришлось отменить второй и третий этапы квалификации из-за пандемии коронавируса. Но наша женская молодежная сборная до 19 лет сумела войти в число тех 12 стран, которые примут участие в финальном раунде.

Люди в материале: Ольга Пальчевская, Ксения Лебедкина, Борис Коляда

 
 
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по волейболу среди девушек U-19 начала подготовку к чемпионату Европы. Турнир должен был состояться весной, однако...
 
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