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Назван провальный пиар-ход Лукашенко. Самое важное о выборах президента

28.07.2020 06:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Светлана Тихановская показала свою предвыборную программу. По сути, она впервые по пунктам разложила, что первым делом предпримет, заняв президентский пост. Главная цель кандидата – устроить повторные выборы. Сделать их максимально честными, прозрачными, с участием всех альтернативных кандидатов. Как это осуществить – вот тут все подробности.

Также Тихановская высказалась, чей Крым. «Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше», – заявила она в интервью «Еврорадио». В том же интервью Светлана призналась, что, по ее мнению, глава ЦИК Лидия Ермошина в душе поддерживает объединенный штаб.

Житель Могилева обратился в Генпрокуратуру, чтобы та проверила, на какие деньги Александр Лукашенко выдвигался кандидатом в президенты. Потому что на 24 июня он оставался единственным из кандидатов с нулевым избирательным счетом. А финансировать избирательную кампанию на всех этапах – пикеты, сбор подписей, распечатка материалов и все такое прочее – выдвиженцы и кандидаты имеют право только из избирательного фонда. Генпрокуратура в ответ... просто отказалась рассматривать обращение. Отказалась без лишних слов – и все тут.

В своем пока последнем видео ресторатор Вадим Прокопьев обратился к пенсионерам, которые получают картину мира из телевизора, и прошелся по пропаганде на гоканалах. А еще бизнесмен рассказал, как Александр Лукашенко отреагировал на его радикальные ролики, и напомнил об амбициях стать мэром Минска.

Политический обозреватель Александр Класковский убежден, что намеки Лукашенко на то, что армию, вероятно, применят для подавления внутренних волнений – «очередной его грубый пиар-провал после весенних высказываний на тему коронавируса, которые также глубоко возмутили и оскорбили многих». В противовес эксперт приводит политику объединенного штаба, который гастролирует по Беларуси, учится на своих ошибках, пользуется сильной поддержкой, выступает с искренними речами и пытается привлечь национально ориентированную публику, начиная общаться на беларуском.

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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