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Назван провальный пиар-ход Лукашенко. Самое важное о выборах президента
28.07.2020 06:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Светлана Тихановская показала свою предвыборную программу. По сути, она впервые по пунктам разложила, что первым делом предпримет, заняв президентский пост. Главная цель кандидата – устроить повторные выборы. Сделать их максимально честными, прозрачными, с участием всех альтернативных кандидатов. Как это осуществить –
Также Тихановская высказалась, чей Крым. «Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше», –
Житель Могилева обратился в Генпрокуратуру, чтобы та проверила, на какие деньги Александр Лукашенко выдвигался кандидатом в президенты. Потому что на 24 июня он оставался единственным из кандидатов с нулевым избирательным счетом. А финансировать избирательную кампанию на всех этапах – пикеты, сбор подписей, распечатка материалов и все такое прочее – выдвиженцы и кандидаты имеют право только из избирательного фонда. Генпрокуратура в ответ... просто
В своем пока последнем видео ресторатор Вадим Прокопьев
Политический обозреватель Александр Класковский
В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:
Ключевые даты
Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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