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Новый тип коронавируса атакует Вьетнам: закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса

28.07.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство транспорта страны запретило прием и отправку самолетов в Дананге на 15 дней, начиная с 28 июля.

Фото: Kham / REUTERS

Во Вьетнаме прекратилось авиасообщение с городом Дананг из-за появления нового агрессивного типа коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что число пациентов, инфицированных, предположительно, новым типом коронавируса выросло почти в три раза — известно об 11 случаях, в то время как раньше сообщалось о четырех.

Согласно информационному порталу правительства Вьетнама, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных.
 
 
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Министерство транспорта страны запретило прием и отправку самолетов в Дананге на 15 дней, начиная с 28 июля.
 
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