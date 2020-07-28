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Вспышка более агрессивной формы коронавируса зафиксирована во Вьетнаме
28.07.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вспышку коронавируса зафиксировали во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях,
По данным официального портала правительства этой страны, за последние пять дней во Вьетнаме выявили четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции, двух пациентов подключили к ИВЛ.
Как рассказали местные врачи, новый тип вируса более агрессивный, чем ранее известные. Он быстрее размножается, у инфицированных очень быстро развивается тяжелая форма.
Специалисты местного Минздрава полагают, что инфекция была завезена в регион из-за въезда в страну нелегальных мигрантов, а также из-за мутации вируса в одной из клиник Дананга, где лечат больных COVID-19.
Для противодействия распространению вируса в городе введен двухнедельный карантин для всех, кто выезжает из города. Туда направлены медики для сдерживания вспышки.
Фото: REUTERS
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Вспышку коронавируса зафиксировали во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях, пишет РИА Новости. По данным официального портала правительства этой...
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