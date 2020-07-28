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Вспышка более агрессивной формы коронавируса зафиксирована во Вьетнаме

28.07.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вспышка более агрессивной формы коронавируса зафиксирована во Вьетнаме

Вспышку коронавируса зафиксировали во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях, пишет РИА Новости.

По данным официального портала правительства этой страны, за последние пять дней во Вьетнаме выявили четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции, двух пациентов подключили к ИВЛ.

Как рассказали местные врачи, новый тип вируса более агрессивный, чем ранее известные. Он быстрее размножается, у инфицированных очень быстро развивается тяжелая форма.

Специалисты местного Минздрава полагают, что инфекция была завезена в регион из-за въезда в страну нелегальных мигрантов, а также из-за мутации вируса в одной из клиник Дананга, где лечат больных COVID-19.

Для противодействия распространению вируса в городе введен двухнедельный карантин для всех, кто выезжает из города. Туда направлены медики для сдерживания вспышки.

Фото: REUTERS

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Вспышку коронавируса зафиксировали во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях, пишет РИА Новости. По данным официального портала правительства этой...
 
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