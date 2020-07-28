Италия анонсировала продажу вакцины от коронавируса

Источник материала: ОНТ

Италия заявила, что готова запустить в продажу вакцину от |COVID-19. Её разработкой занимаются британские и итальянские ученые.

Препарат прошёл успешные испытания на тысяче пациентов. Сейчас проходит финальный этап исследования, в котором число участников увеличено до 10 тысяч человек. Если всё пойдёт по плану, то производство вакцины от коронавируса запустят уже в сентябре. А в продаже долгожданное лекарство появится с нового года. Причём цена будет вполне доступная – от двух до трёх евро.

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