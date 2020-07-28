ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Италия анонсировала продажу вакцины от коронавируса

28.07.2020 08:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Италия анонсировала продажу вакцины от коронавируса

Италия заявила, что готова запустить в продажу вакцину от |COVID-19. Её разработкой занимаются британские и итальянские ученые.

Препарат прошёл успешные испытания на тысяче пациентов. Сейчас проходит финальный этап исследования, в котором число участников увеличено до 10 тысяч человек. Если всё пойдёт по плану, то производство вакцины от коронавируса запустят уже в сентябре. А в продаже долгожданное лекарство появится с нового года. Причём цена будет вполне доступная – от двух до трёх евро.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Италия заявила, что готова запустить в продажу вакцину от |COVID-19. Её разработкой занимаются британские и итальянские ученые. Препарат прошёл успешные испытания на...
 
Новости дня
Новости
 
Вспышка более агрессивной формы коронавируса зафиксирована во Вьетнаме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика