|
Италия анонсировала продажу вакцины от коронавируса
28.07.2020 08:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Италия заявила, что готова запустить в продажу вакцину от |COVID-19. Её разработкой занимаются британские и итальянские ученые.
Препарат прошёл успешные испытания на тысяче пациентов. Сейчас проходит финальный этап исследования, в котором число участников увеличено до 10 тысяч человек. Если всё пойдёт по плану, то производство вакцины от коронавируса запустят уже в сентябре. А в продаже долгожданное лекарство появится с нового года. Причём цена будет вполне доступная – от двух до трёх евро.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Италия заявила, что готова запустить в продажу вакцину от |COVID-19. Её разработкой занимаются британские и итальянские ученые. Препарат прошёл успешные испытания на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)