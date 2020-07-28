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В Беларуси 67 366 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 115 новых инфицированных

28.07.2020 14:50 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси 67 366 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 115 новых инфицированных.

В Беларуси 67 366 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 115 новых инфицированных

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 60 669 пациентов (плюс 177 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 пациента (плюс пять за последние сутки).

То есть сейчас 6154 человека в активной фазе COVID-19.

Всего проведено 1 270 082 теста (плюс 12 683 за последние сутки). Процент положительных — 0,9. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Тем временем 22 июля Лидия Ермошина заявила, что около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав такие впечатляющие цифры объяснил тем, что речь идет не только об инфицированных, но и о тех, кто на карантине как контакты первого и второго уровней, и тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

В Минздраве надеются, что такой масштабной второй волны, какой была первая, у нас не будет, но в любом случае система здравоохранения готовится к любому развитию ситуации. Глава ведомства Владимир Караник заявил, что в стране снижается не только число инфицированных COVID-19, но и пациентов с диагнозом «пневмония».

По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси может начаться уже в сентябре.

— Вирус так мутирует, что начинают превалировать те штаммы, которыми человек быстрее заражается. Но пока неясно, болезнь будет протекать тяжелее или нет. Опираясь на сходство с другими коронавирусами, можно сделать вывод, что иммунитет у переболевших ослабевает и через три месяца резко падает количество антител. И возникает вопрос: хватит ли иммунитета будущей зимой тем, кто переболел первым? — говорит литовский профессор Саулюс Чаплинскас.

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету страны почти в полмиллиарда рублей, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
 
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  В Беларуси 67 366 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 115 новых инфицированных. Фото: Ольга...
 
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