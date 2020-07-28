Футболист «Реала» заразился коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Мадридский «Реал» сообщил о положительном результате теста на коронавирус у форварда команды Мариано.



Reuters

Клуб уточнил, что игрок чувствует себя хорошо и изолировался у себя дома. Тренировки команды он не посещает.

В этом сезоне Мариано провел в чемпионате Испании пять матчей, забив один гол. Причем сделал это в игре против «Барселоны».