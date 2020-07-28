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Футболист «Реала» заразился коронавирусом
28.07.2020 16:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мадридский «Реал» сообщил о положительном результате теста на коронавирус у форварда команды Мариано.
Клуб уточнил, что игрок чувствует себя хорошо и изолировался у себя дома. Тренировки команды он не посещает.
В этом сезоне Мариано провел в чемпионате Испании пять матчей, забив один гол. Причем сделал это в игре против «Барселоны».
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Мадридский «Реал» сообщил о положительном результате теста на коронавирус у форварда команды Мариано.
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