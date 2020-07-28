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Как живут Столбцы после страшной вспышки COVID-19
28.07.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В марте-апреле 2020 года только через больницу в Столбцах прошло больше 250 пациентов с "пневмониями"
Небольшой райцентр, где проживает около 17 тысяч человек, пережил страшную вспышку коронавируса.
Когда же больных стало очень много, их пришлось вывозить в соседние города: Воложин, Копыль, Марьину Горку, Солигорск.
Иногда в городе хоронили по несколько человек в день. Правда, далеко не все попадали в официальную статистику, поскольку официально от короновируса у нас, якобы никто не умирает.
Главврач больницы Светлана Глебко сама перенесла коронавирусную инфекцию. Чтобы никого не заразить — она изолировалась на работе.
Вспышку вируса заметили журналисты и блогеры. Репортажи со свежими могилами на городском кладбище потрясли Беларусь. За репортаж на фоне кладбища сотрудников российского “Первого канала” лишили в Беларуси аккредитации.
В июне
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В марте-апреле 2020 года только через больницу в Столбцах прошло больше 250 пациентов с "пневмониями"
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