Как живут Столбцы после страшной вспышки COVID-19

Небольшой райцентр, где проживает около 17 тысяч человек, пережил страшную вспышку коронавируса.





Когда же больных стало очень много, их пришлось вывозить в соседние города: Воложин, Копыль, Марьину Горку, Солигорск.





Иногда в городе хоронили по несколько человек в день. Правда, далеко не все попадали в официальную статистику, поскольку официально от короновируса у нас, якобы никто не умирает.



Главврач больницы Светлана Глебко сама перенесла коронавирусную инфекцию. Чтобы никого не заразить — она изолировалась на работе.





Вспышку вируса заметили журналисты и блогеры. Репортажи со свежими могилами на городском кладбище потрясли Беларусь. За репортаж на фоне кладбища сотрудников российского “Первого канала” лишили в Беларуси аккредитации.





Еврорадио побывало в Столбцах и посмотрело, как живёт райцентр после того, как COVID-19 вроде бы отступил. В июнепобывало в Столбцах и посмотрело, как живёт райцентр после того, как COVID-19 вроде бы отступил.







