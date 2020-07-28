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В Кремле прокомментировали COVID-19 у Лукашенко: Нам об этом не было известно

28.07.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле не знали о том, что президент Беларуси перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Александра Лукашенко о перенесенном им заболевании.


Фото: пресс-служба президента России

«Нам об этом не было известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о состоянии здоровья президента России Песков заверил: «У нашего президента со здоровьем все нормально». Он добавил, что Владимир Путин продолжает свой рабочий график.

Напомним, Александр Лукашенко во вторник заявил, что перенес коронавирус «на ногах» и без каких-либо симптомов. О том, когда он болел, не сообщается.

Последний раз президенты России и Беларуси встречались 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.
 
 
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В Кремле не знали о том, что президент Беларуси перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя...
 
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