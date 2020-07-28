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Девиз внутренних войск остается неизменным долгие годы





Слаженность действий на тактико-специальном занятии





А. Лукашенко об уличных акциях: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей





Встреча с руководством и личным составом ведомств системы нацбезопасности





Президент бессимптомно на ногах перенес коронавирус





Белорусская армия на страже военной безопасности государства





Беларусь в международном рейтинге военной мощи







Новое комфортное общежитие для военнослужащих





Господдержка военнослужащих будет продолжена







История современной Беларуси мирная, не каждая страна сегодня этим может похвастаться

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курс - на создание надежной системы нацбезопасности. Александр Лукашенко посетил часть 3214 внутренних войск О безопасности, военном долге и условиях службы людей в погонах сегодня шла речь в разговоре с силовым блоком страны. Александр Лукашенко посетил часть 3214...

О безопасности, военном долге и условиях службы людей в погонах сегодня шла речь в разговоре с силовым блоком страны. Александр Лукашенко посетил часть 3214 внутренних войск. Здесь прошла встреча с руководством и личным составом ведомств, которые входят в систему обеспечения национальной безопасности. Время показало: курс был выбран правильный - удалось выстроить надежный щит безопасности, который работает на спокойствие каждого в стране. Президент заверил, тех, кто ежедневно стоит на страже национальных интересов, государство и впредь будет поддерживать.О чем еще говорили сегодня, знаетЭто не кадры боевика, а будни спецназа. Выкладываются на полную. А как иначе, когда на кону будет чья-то жизнь или безопасность? Жизненные сценарии порой бывают покруче киношных. Три десятка лет легендарное подразделение - бригада спецназа внутренних войск - воспитывает элиту. В жизни каждого из этих ребят долг, честь, Отечество - не пустые слова. Боевая подготовка - и в зной, и снег. Навыки оттачивают до автоматизма.Попасть служить в это подразделение внутренних войск МВД - мечта многих мальчишек. Призывники, чтобы оказаться в рядах спецназовцев, проходят строгий отбор. Олегу повезло. Режим в спецназе - не шутки. Нужна выносливость, выдержка и внутренний стержень. Выдерживают не все. Но кто смог - верен боевому братству до конца. Домом для спецназа внутренних войск стала тридцатьдвойка в Уручье.Не просто слова для тех, кто посвятил свою жизнь этой службе. Скорее даже клятва: "Должны отстоять Отечество, и это дело чести". Здесь вообще все пронизано не только патриотизмом, но и символизмом: на территории части живет самая настоящая рысь. Она же - на шевронах у тех, кто так же быстр и силен.Борьба с терроризмом, действия при чрезвычайных ситуациях, боевая подготовка на случай военной угрозы. В мирное время бригада отвечает и за общественный порядок. Это всего лишь тренировочная площадка, но мощь белорусского спецназа понятна без слов.Всегда на страже порядка и спокойствия людей, готовы дать отпор агрессии и бесчинству. Они работают и для того, чтобы мы могли не бояться за своих детей, а спокойно выпускать их на улицу. Вообще, не дело, когда уличные акции усилиями провокаторов превращаются в зону риска для всех.В прошлый раз Президент был здесь пять лет назад. С тех пор многое изменилось (в первую очередь это касается технической начинки бригады). В этом году автопарк внутренних войск пополнился, причем за счет отечественных разработок.В последнее время Президент часто бывает в армейских коллективах. Это, как помните, брестские и витебские десантники, марьиногорский спецназ. Одно дело слышать отчеты генералов и совсем другое увидеть и прочувствовать настрой людей в погонах. Не важно - они служат в вооруженных силах, внутренних войсках, на границе или МЧС. Работа у всех одинаково непростая - 24 на 7 быть на страже национальной безопасности.С офицерами силовых ведомств в тридцатьдвойке - серьезный разговор. О службе, о ситуации в стране и мире. Но вот начал Президент неожиданно и даже легко. С признания, наконец, и он вошел в золотой фонд тех, кто перенес COVID.Впрочем, дальше только о важном - о национальной безопасности. Оглядываясь на пройденный путь, очевидно - все усилия были не зря - сегодня есть надежный щит безопасности, который работает. Сделать это было непросто - но мы смогли.С распадом Советского Союза Беларусь получила в наследство не только огромную армию - тяжелый груз для небольшого государства. А еще - море застаревших проблем. Вот эти известные кадры - с кладбищем военной техники. О "Полонезе", "Кайманах" и роботах-разведчиках собственного производства… не мечтали даже конструкторы. Сегодня военпром - достояние страны и экспорт. А белорусская армия - компактная, мобильная, оснащенная. В духе времени.Шаг за шагом выстраивали прочную систему национальной безопасности. В таком деле вряд ли дождешься совета или искренней руки помощи - только сами! Помимо собственной обороны, по внешнему контуру действуем просто - по-соседски выстраиваем отношения и максимально упрощаем границу для законопослушных граждан. Но при этом создали мощный фильтр для нарушителей. Желающих испытать белорусские рубежи на прочность все меньше. На общественное спокойствие внутри страны работает МВД. Поддерживают законность и порядок несмотря ни на что. В международных рейтингах безопасности Беларусь выглядит очень прилично, но главное - в безопасности чувствует себя большинство жителей. Да, на все сто от ЧП никто не застрахован, но в таком случае всегда можно рассчитывать на спасателей. Готовы ко всему - быстро и четко тушат любые пожары!Техническое оснащение силового блока за последние десятилетия стало на порядок выше. Без людей даже самая мощная техника - лишь железо. Стараются улучшать и довольствие, и жилищные условия людей в погонах. Надежный тыл значит много.Меньше чем через месяц Антон Просолович, а также более 300 его сослуживцев въедут в новое общежитие квартирного типа. Оно было построено неподалеку от воинской части в Уручье. Прежде приходилось арендовать жилье. Новый дом вот-вот сдадут.Такие квартиры и общежитием не назовешь. Свой угол полностью оборудован мебелью и бытовой техникой. Здесь разместятся контрактники внутренних войск, но не исключено, что разрешат квартироваться и курсантам четвертого курса.Личный состав без внимания не остается. Вкладывают в ту самую социальную подушку безопасности. Поддержка тех, кто стоит на страже национальных интересов и служит стране, будет только расширяться.Обстановка вокруг - не расслабишься. Да, пандемия парализовала планету. Но и без нее уже давно система международной безопасности трещит по швам. Снова набирает скорость гонка вооружений. Плюс к этому не утихает активность НАТО у наших границ. Все это волей-неволей заставляет быть начеку. Причем борьба в ХХІ веке начинается не с выстрелов на поле сражений, а с грязных технологий на поле информационном.Но при этом простым наш самостоятельный путь точно не назовешь. Было всякое: экономические пертурбации, попытки внести раздрай в общество, неслабое внешнее давление. Но смогли выстоять - все вместе, плечом к плечу, прямо как в спецназе. Кстати, срочная служба Олега Апановича скоро подойдет к концу. Парень успел получить высшее образование. Но свое будущее видит именно в погонах.