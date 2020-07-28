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Медиков столицы, Минской и Витебской областей чествовали за вклад в борьбу с COVID-19

28.07.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

О тех, кто стоит на страже безопасности нашего здоровья. Служба врачей, а иначе это не назовешь, стала особенно заметна в пандемию. Отбросив эмоции и страх, они смогли мобилизоваться и дать отпор новому врагу - коронавирусу. Впрочем, борьба продолжается и сейчас. К счастью, заболевших с каждым днем все меньше. А значит, и нагрузка у медиков тоже уменьшается. И самое время еще раз сказать им спасибо за их благородное дело. Мы продолжаем благодарить врачей по всей стране. Сегодня на очереди - Минская и Витебская области, а также сама столица. 



Со скромными героями нашего времени пообщалась Анастасия Бенедисюк. 
Что может быть важнее здоровья? А когда речь идет о здоровье малыша, которому еще только предстоит познакомиться с миром? Хрупкий, беззащитный - его хочется уберечь от всего плохого, чтобы не знал ни вирусов, ни пандемий. Болезнь не выбирают. К ней никогда не будешь готов. И оттого так важна экстренная профессиональная с полной самоотдачей медицинская помощь. Эта шестая больница Минска. Первая беременная женщина с тяжелой пневмонией сюда поступила 15 апреля.

Ольга Денисюк, завотделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы № 6 г. Минска: "Мы готовились к открытию достаточно долго. Это было недели две. Мы прорабатывали литературу, все приказы, мы пересмотрели все оборудование в нашей больнице, организовали все рабочие места. И благодаря нашему персоналу мы были уже во всеоружии. Разработали для себя какие-то чек-листы, потому что это пациенты необычные, это пациенты беременные, это женщины, которые имеют в себе еще одну жизнь".

Эти кадры в эфире "Панорамы" уже были. На них самая тяжелая пациентка отделения. Ее болезнь развивалась настолько стремительно, что на 33-й неделе женщине сделали срочное кесарево сечение. Ребенок родился здоровым. За жизнь молодой, уже многодетной мамы продолжали бороться. 11 дней пациентка провела на ИВЛ. 

Этот современный с интеллектуальным режимом аппарат за спиной Ольги Денисюк каждый день напоминает и ей, и коллегам о сотворенном чуде. А сколько их было? Здесь оказали помощь более чем полусотни женщин в положении с COVID-19, родились более 20 детей. 

Ольга Денисюк, завотделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы № 6 г. Минска: "Я б одна никогда не справилась, здесь хороший слаженный коллектив. Я здесь относительно недавно - с Нового года. Это большая семья. И сестринский состав - он просто на высочайшем уровне! Только благодаря нашему среднему персоналу мы выжили. Потому что основная нагрузка, работа – это уход за пациентами. Перекладывание, различные медицинские манипуляции. Они не отходили от наших пациентов". 

Более сотни медиков чествовали в Минске за вклад в борьбу с COVID-19 


Впрочем, роддом уже вернулся к прежнему режиму работы, за исключением 5-го этажа - его оборудовали под филиал реанимации. Сейчас там лишь одна пациентка с пневмонией. Да, работа врачей, как и спасателей, непредсказуема. И не один коронавирус лечим. Но такая победа, пусть и промежуточная, - большой повод хотя бы на час сменить белый халат. Многие из врачей, которых сегодня чествовали по всей стране, за наградой приехали с дежурства, кто-то туда отправился сразу после. 

Эдуард Доценко, завкафедрой Белорусского государственного медицинского университета: "Я профессор, я консультирую, а наши доктора, сестры… Сложно представить, как они в противочумных костюмах по три смены. Я, например, менял по три смены белья, когда выходил. Наши молодые доктора - это потрясающе!" 


Медиков столицы, Минской и Витебской областей чествовали за вклад в борьбу с COVID-19


Как правило, отметят сегодня медики, опаснее всего коронавирус для густонаселенных районов. 30 % заболевших в стране пришлись именно на столицу. 105 героев нашего времени из Минска чествовали сегодня в Ратуше. Их одаривали цветами, теплыми словами и заслуженными благодарностями Президента, председателей обеих палат парламента, Главы Администрации Президента, почетными грамотами, знаком "Отличник здравоохранения".

Наши врачи! Так мы сегодня обращаемся ко всем причастным людям: и медсестрам, и санитарам, и водителям скорых. К тем, кто по долгу службы или по велению сердца не отступил. Кто продолжает бороться. И каждому - отдельное спасибо!


Медиков Минской области чествовали во Дворце профсоюзов


Это уже праздник для медиков Минской области. Их благодарили во Дворце профсоюзов. Акушеры, реаниматологи, терапевты, хирурги, офтальмологи. Надо - переучивались. В бою. Без права на ошибку. Эта пандемия показала: наши районные больницы, сельские ФАПы оказались готовы. 
Медиков столицы, Минской и Витебской областей чествовали за вклад в борьбу с COVID-19


Награждение медиков северного региона страны 


Медиков северного региона сегодня чествовали в Витебской областной филармонии. С коронавирусом он столкнулся одним из первых. Поэтому во многом отработанные там меры после внедрялись в практику по всей стране. Отдельное внимание сегодня – профессорско-преподавательскому составу Витебского медицинского университета. Ежегодно вуз выпускает около восьмисот специалистов. А этой весной группа витебских ученых разработала отечественные тест-системы для определения вируса в организме человека.

Чем живет наше здравоохранение сегодня? Какой опыт получили в пандемию? Как важен в борьбе с любым вирусом командный дух?  Обо всем этом медики будут говорить уже после поздравлений и награждений. Все на своем опыте, его им не занимать. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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О тех, кто стоит на страже безопасности нашего здоровья. Служба врачей, а иначе это не назовешь, стала особенно заметна в пандемию. Отбросив эмоции и страх, они...
 
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