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Медиков столицы, Минской и Витебской областей чествовали за вклад в борьбу с COVID-19
28.07.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTО тех, кто стоит на страже безопасности нашего здоровья. Служба врачей, а иначе это не назовешь, стала особенно заметна в пандемию. Отбросив эмоции и страх, они смогли мобилизоваться и дать отпор новому врагу - коронавирусу. Впрочем, борьба продолжается и сейчас. К счастью, заболевших с каждым днем все меньше. А значит, и нагрузка у медиков тоже уменьшается. И самое время еще раз сказать им спасибо за их благородное дело. Мы продолжаем благодарить врачей по всей стране. Сегодня на очереди - Минская и Витебская области, а также сама столица.
Со скромными героями нашего времени пообщалась Анастасия Бенедисюк.
Что может быть важнее здоровья? А когда речь идет о здоровье малыша, которому еще только предстоит познакомиться с миром? Хрупкий, беззащитный - его хочется уберечь от всего плохого, чтобы не знал ни вирусов, ни пандемий. Болезнь не выбирают. К ней никогда не будешь готов. И оттого так важна экстренная профессиональная с полной самоотдачей медицинская помощь. Эта шестая больница Минска. Первая беременная женщина с тяжелой пневмонией сюда поступила 15 апреля.
Ольга Денисюк, завотделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы № 6 г. Минска: "Мы готовились к открытию достаточно долго. Это было недели две. Мы прорабатывали литературу, все приказы, мы пересмотрели все оборудование в нашей больнице, организовали все рабочие места. И благодаря нашему персоналу мы были уже во всеоружии. Разработали для себя какие-то чек-листы, потому что это пациенты необычные, это пациенты беременные, это женщины, которые имеют в себе еще одну жизнь".
Эти кадры в эфире "Панорамы" уже были. На них самая тяжелая пациентка отделения. Ее болезнь развивалась настолько стремительно, что на 33-й неделе женщине сделали срочное кесарево сечение. Ребенок родился здоровым. За жизнь молодой, уже многодетной мамы продолжали бороться. 11 дней пациентка провела на ИВЛ.
Этот современный с интеллектуальным режимом аппарат за спиной Ольги Денисюк каждый день напоминает и ей, и коллегам о сотворенном чуде. А сколько их было? Здесь оказали помощь более чем полусотни женщин в положении с COVID-19, родились более 20 детей.
Ольга Денисюк, завотделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы № 6 г. Минска: "Я б одна никогда не справилась, здесь хороший слаженный коллектив. Я здесь относительно недавно - с Нового года. Это большая семья. И сестринский состав - он просто на высочайшем уровне! Только благодаря нашему среднему персоналу мы выжили. Потому что основная нагрузка, работа – это уход за пациентами. Перекладывание, различные медицинские манипуляции. Они не отходили от наших пациентов".
Более сотни медиков чествовали в Минске за вклад в борьбу с COVID-19
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