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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом на ногах

28.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко переболел коронавирусом без симптомов. Об этом он рассказал во время посещения элитной части 3214 внутренних войск МВД, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Рысь Феникс в войсковой части 3214 – живой символ подразделения. Она здесь уже 16 лет. А три года назад к ней поселили подругу. Такими же ловкими, умными и выносливыми должны быть и сами бойцы.

Свои навыки батальон спецназначений продемонстрировал президенту. 3214 – элитное подразделение. Его задача – защищать закон и порядок. Любые попытки нападения на правоохранителей должны пресекаться.

«Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят», – отметил Лукашенко.

Президент традиционно встретился с военнослужащими. И начал общение с неожиданной темы. Признался, что перенес COVID-19.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», – заявил глава государства.

Президент напомнил и о положении белорусской армии в начале 90-х. Боевая техника превращалась в металлолом, денежное довольствие было мизерным, профессионалы увольнялись. Сейчас ситуация изменилась. Президент пообещал, что государство и впредь будет поддерживать военнослужащих и помогать с жильем.

«Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», – подчеркнул Лукашенко.

Оценил президент и новое общежитие семейного типа. Его построили на территории военной части. Девять этажей. В квартирах мебель и бытовая техника.



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28 июля президент встретился с военнослужащими. И начал общение с неожиданной темы: признался, что перенес COVID-19.
 
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