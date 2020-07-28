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Ученые предупредили о волне вызванных COVID-19 заболеваний сердца

28.07.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые предупредили о волне вызванных COVID-19 заболеваний сердца

Пандемия коронавируса может спровоцировать настоящую волну сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку COVID-19 зачастую вызывает необратимые структурные изменения в сердце человека, схожие с последствиями сердечного приступа. К такому выводу пришли исследователи из из Университетской больницы Франкфурта на Майне, о чем пишет Daily Mail.

В ходе исследования признаки поражения на сердце были выявлены у 76 из 100 перенесших коронавирус пациентов. В частности, у 75% пациентов было обнаружено повышенное количество белка тропонина, который, как правило, является свидетельством перенесенного сердечного приступа.

При этом исследования также показали, что коронавирус поразил сердца более половины скончавшихся от COVID-19 пациентов.

Ученым пока не удалось установить то, насколько опасная инфекция увеличивает риск таких сердечно сосудистых заболеваний. Однако исследование помогает понять, почему многие пациенты, пережившие COVID-19, продолжают испытывать слабость в теле даже спустя долгое время после выздоровления.

Авторы исследования также отметили необходимость более пристального наблюдения за перенесшими заболевание пациентами, даже после их излечения, поскольку пандемия COVID-19 может спровоцировать настоящую волну сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images

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Пандемия коронавируса может спровоцировать настоящую волну сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку COVID-19 зачастую вызывает необратимые структурные изменения...
 
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