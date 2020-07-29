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КГК: Господдержка предприятий остается «колоссальной нагрузкой» для бюджета

29.07.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля проверил исполнение бюджета страны в прошлом году и поделился результатами в очередном номере профильного журнала Минфина «Финансы, учет, аудит». Констатируя, что исполнение бюджета было непростым, так как в прошлом году не выполнены 4 из 6 важнейших прогнозных показателя, КГК отмечает, что в 2019 году впервые за девять лет произошло падение доходов бюджета.



Доходы республиканского бюджета снизились на 0,5% до 24,3 млрд рублей. В первую очередь падение связывают с уменьшением ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за налогового маневра в России. В результате республиканский бюджет недополучил 1,1 млрд рублей, или 4,5% доходов.

КГК констатирует, что по-прежнему «колоссальной нагрузкой» для бюджета остается господдержка предприятий. В прошлом году ее общий размер с учетом всех преференций составил 2,9 млрд рублей.

«Однако использование данных механизмов нельзя признать достаточно эффективным», — констатирует КГК. К примеру, некоторые организации выполнили условия оказания им господдержки только за счет доведения им заниженных показателей. Речь идет о планово отрицательных значениях рентабельности продаж, росте затрат вместо их снижения. «Ряд организаций не выполнили бы условия оказания государственной поддержки без их корректировки до фактически достигнутых значений», — отмечают контролеры.

В 2019 году не выполнено поручение президента по снижению объемов бюджетного участия во всех видах господдержки реального сектора экономики не менее чем на 10%. К примеру, объем средств, напрямую направленных из республиканского бюджета на оказание господдержки, по сравнению с прошлым годом вырос на 5,3%.

Еще одна негативная тенденция — рост объемов реструктуризированных предприятиям долгов перед бюджетом. В 2019 году отсрочки и рассрочки достигли 732,4 млн рублей, увеличившись с 2018 года в 11 раз.

«Эти факты свидетельствуют о том, что принятые государством меры поддержки не оказали должного эффекта на финансово-экономическое состояние ряда организаций и не обеспечили их выход на стабильную безубыточную работу», — констатировали в КГК.
 
 
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Комитет госконтроля проверил исполнение бюджета страны в прошлом году и поделился результатами в очередном номере профильного журнала Минфина «Финансы, учет,...
 
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