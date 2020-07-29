ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кого и за что на самом деле исключили из избиркомов в Германии

29.07.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За четверть века глава ЦИК Лидия Ермошина научилась так искусно врать, что, как говорят, врет и не краснеет.

Кого и за что на самом деле исключили из избиркомов в Германии
Чтобы белорусы, живущие в ФРГ, могли участвовать в выборах президента РБ, были созданы два избиркома, куда сначала попали не только дипломаты. Но потом этих лиц исключили. Почему? Выясняла Немецкая волна

"9 августа я все равно приму участие в голосовании. Это единственно правильный вариант, ведь чем выше явка, тем труднее сфальсифицировать итоги выборов", - Евгения Леонова не теряет оптимизма и после того, как ее исключили из состава участковой избирательной комиссии, сформированной при посольстве Беларуси в Берлине.

А начиналось все, вспоминает Леонова, просто прекрасно. 33-летняя сотрудница одного из онлайн-банков, уже 8 лет проживающая в Германии, наблюдая за тем, что во время президентской кампании происходит в Беларуси, захотела как-то помочь альтернативным кандидатам.

Избирком в Берлине, COVID-19, посол и Ермошина 

За пару дней она собрала три подписи живущих в ФРГ и стоящих на консульском учете граждан Беларуси, необходимые для выдвижения в члены избирательной комиссии, и даже поучаствовала в ее первом заседании. Впечатление от него осталось позитивное - на все вопросы Евгении дали исчерпывающие ответы. 

После этого она ушла в двухнедельный отпуск. Во время отдыха по электронной почте ей даже прислали план работы комиссии на оставшийся до выборов срок. На этом позитив закончился - Евгению Леонову исключили из состава комиссии.

Как ей объяснили в посольстве, решение об уменьшении числа членов комиссии с 8 до 6 человек принял сам посол РБ в Германии Денис Сидоренко - после получения распоряжения из белорусского МИДа провести выборы с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности.

16 июля глава Центризбиркома Лидия Ермошина, выступая с обращением по поводу хода кампании, заявила, что сокращение числа членов избирательных комиссий при посольстве в Берлине и консульстве в Мюнхене действительно произошло с учетом соблюдения правил эпидемиологической безопасности - но по требованию немецких властей.

Об этом, по словам Ермошиной, ей сообщил сам посол Сидоренко. DW попыталась выяснить у него, кто же прав - Ермошина или Леонова, но в приемной посла на просьбу о комментарии порекомендовали обращаться в МИД Беларуси. Такой запрос, направленный DW в пресс-службу МИД 17 июля, остался без ответа.

А 20 июля пришел ответ от немецких дипломатов. Представитель МИД ФРГ сообщил DW, что правительство Германии дало согласие на создание избирательных участков для голосования на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года при условии, что его проведение не будет препятствовать выполнению предписаний немецких властей, которые были приняты в связи с пандемией COVID-19. 

При этом, отмечается в комментарии МИД ФРГ, должны соблюдаться меры, принимаемые федеральными землями. Что касается числа членов избиркомов, то тут правительство Германии каких-либо предписаний не давало.

Избирком при консульстве в Мюнхене: все как в Берлине

Между тем с пяти до трех уменьшилась численность участковой избирательной комиссии при белорусском консульстве в Мюнхене. Оставшаяся тройка - все сотрудники консульства, оба исключенные из состава комиссии - нет. 

Один из них - 30-летний поздний переселенец Артур Роо. История, которую он рассказал DW, очень похожа на то, что произошло в Берлине с Евгенией Леоновой: сбор подписей за выдвижение, участие в двух заседаниях комиссии ("никаких проблем, все прошло конструктивно") и исключение под предлогом соблюдения эпидемиологических требований немецких властей.

Именно ими мотивирует свои действия МИД Беларуси. 

20 июля на его сайте появилось соответствующее разъяснение. Как сказано в нем, после анализа предписаний властей Берлина и федеральной земли Бавария (социальная дистанция не менее 1,5 м и 10 квадратных метров на человека в закрытых помещениях с циркуляцией посетителей) было установлено, что количественный состав изначально образованных избиркомов в посольстве и консульстве указанным требованиям не соответствует. 

Поэтому число членов комиссий и сократили с восьми до шести в Берлине и с пяти до трех в Мюнхене.

На вопрос Евгении Леоновой, почему среди исключенных оказалась именно она, МИД ответил так: 

"Персональный состав сокращенных участковых избирательных комиссий был определен с учетом предыдущего опыта по организации выборов, а также внешних эпидемиологических рисков для загранучреждения". Кроме того, было указано, что вторым исключенным в Берлине стал сотрудник посольства.

Жалобы, иски и ответ немецких властей


Артура Роо, уже имевшего опыт работы наблюдателем в Гродно, объяснения белорусского внешнеполитического ведомства не удовлетворили. Он подал жалобу в МИД, в Мингорисполком и заказным письмом отправил заявление с иском в суд Ленинского района Минска: "Хочется, чтобы все было честно".

Когда Роо был наблюдателем в Гродно, то, по его словам, воочию убедился, что итоги выборов были сфальсифицированы: "Кандидат, за которого голосовала вся улица, получил минимум. О том, что его поддержали, мне лично подтвердили больше людей, чем комиссия насчитала ему голосов". МИД жалобу Роо отклонил, сославшись на вышеупомянутые требования немецких властей. 

В Германии вопросы здравоохранения (соответственно, и эпидемиологических требований и предписаний применительно к борьбе с коронавирусом) относятся к компетенции федеральных земель. 

Поэтому DW обратилась в управление здравоохранения берлинского округа Трептов-Кёпеник, где находится посольство Беларуси в Германии, с запросом: правда ли, что управление (или другой орган) дал указание посольству РБ уменьшить число членов избирательной комиссии из-за пандемии коронавируса? И был ли какой-либо контакт с посольством по этому или подобному вопросу?

Полученный ответ оказался кратким и исчерпывающим: "Управление здравоохранения округа Трептов-Кёпеник не имело сознательного контакта с посольством Беларуси в Берлине или же с его сотрудниками".
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За четверть века глава ЦИК Лидия Ермошина научилась так искусно манипулировать информацией, что даже не краснеет.
 
Новости дня
Новости
 
«Средняя зарплата - 500 долларов? Это в неделю или в месяц?». Что за американец перешел в «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика