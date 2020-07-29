Кого и за что на самом деле исключили из избиркомов в Германии

Немецкая волна Чтобы белорусы, живущие в ФРГ, могли участвовать в выборах президента РБ, были созданы два избиркома, куда сначала попали не только дипломаты. Но потом этих лиц исключили. Почему? Выясняла





"9 августа я все равно приму участие в голосовании. Это единственно правильный вариант, ведь чем выше явка, тем труднее сфальсифицировать итоги выборов", - Евгения Леонова не теряет оптимизма и после того, как ее исключили из состава участковой избирательной комиссии, сформированной при посольстве Беларуси в Берлине.





А начиналось все, вспоминает Леонова, просто прекрасно. 33-летняя сотрудница одного из онлайн-банков, уже 8 лет проживающая в Германии, наблюдая за тем, что во время президентской кампании происходит в Беларуси, захотела как-то помочь альтернативным кандидатам.





Избирком в Берлине, COVID-19, посол и Ермошина

За пару дней она собрала три подписи живущих в ФРГ и стоящих на консульском учете граждан Беларуси, необходимые для выдвижения в члены избирательной комиссии, и даже поучаствовала в ее первом заседании. Впечатление от него осталось позитивное - на все вопросы Евгении дали исчерпывающие ответы.





После этого она ушла в двухнедельный отпуск. Во время отдыха по электронной почте ей даже прислали план работы комиссии на оставшийся до выборов срок. На этом позитив закончился - Евгению Леонову исключили из состава комиссии.





Как ей объяснили в посольстве, решение об уменьшении числа членов комиссии с 8 до 6 человек принял сам посол РБ в Германии Денис Сидоренко - после получения распоряжения из белорусского МИДа провести выборы с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности.





16 июля глава Центризбиркома Лидия Ермошина, выступая с обращением по поводу хода кампании, заявила, что сокращение числа членов избирательных комиссий при посольстве в Берлине и консульстве в Мюнхене действительно произошло с учетом соблюдения правил эпидемиологической безопасности - но по требованию немецких властей.





Об этом, по словам Ермошиной, ей сообщил сам посол Сидоренко. DW попыталась выяснить у него, кто же прав - Ермошина или Леонова, но в приемной посла на просьбу о комментарии порекомендовали обращаться в МИД Беларуси. Такой запрос, направленный DW в пресс-службу МИД 17 июля, остался без ответа.





А 20 июля пришел ответ от немецких дипломатов. Представитель МИД ФРГ сообщил DW, что правительство Германии дало согласие на создание избирательных участков для голосования на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года при условии, что его проведение не будет препятствовать выполнению предписаний немецких властей, которые были приняты в связи с пандемией COVID-19.





При этом, отмечается в комментарии МИД ФРГ, должны соблюдаться меры, принимаемые федеральными землями. Что касается числа членов избиркомов, то тут правительство Германии каких-либо предписаний не давало.





Избирком при консульстве в Мюнхене: все как в Берлине

Между тем с пяти до трех уменьшилась численность участковой избирательной комиссии при белорусском консульстве в Мюнхене. Оставшаяся тройка - все сотрудники консульства, оба исключенные из состава комиссии - нет.





Один из них - 30-летний поздний переселенец Артур Роо. История, которую он рассказал DW, очень похожа на то, что произошло в Берлине с Евгенией Леоновой: сбор подписей за выдвижение, участие в двух заседаниях комиссии ("никаких проблем, все прошло конструктивно") и исключение под предлогом соблюдения эпидемиологических требований немецких властей.





Именно ими мотивирует свои действия МИД Беларуси.





20 июля на его сайте появилось соответствующее разъяснение. Как сказано в нем, после анализа предписаний властей Берлина и федеральной земли Бавария (социальная дистанция не менее 1,5 м и 10 квадратных метров на человека в закрытых помещениях с циркуляцией посетителей) было установлено, что количественный состав изначально образованных избиркомов в посольстве и консульстве указанным требованиям не соответствует.





Поэтому число членов комиссий и сократили с восьми до шести в Берлине и с пяти до трех в Мюнхене.





На вопрос Евгении Леоновой, почему среди исключенных оказалась именно она, МИД ответил так:





"Персональный состав сокращенных участковых избирательных комиссий был определен с учетом предыдущего опыта по организации выборов, а также внешних эпидемиологических рисков для загранучреждения". Кроме того, было указано, что вторым исключенным в Берлине стал сотрудник посольства.





Жалобы, иски и ответ немецких властей





Артура Роо, уже имевшего опыт работы наблюдателем в Гродно , объяснения белорусского внешнеполитического ведомства не удовлетворили. Он подал жалобу в МИД, в Мингорисполком и заказным письмом отправил заявление с иском в суд Ленинского района Минска : "Хочется, чтобы все было честно".





Когда Роо был наблюдателем в Гродно, то, по его словам, воочию убедился, что итоги выборов были сфальсифицированы: "Кандидат, за которого голосовала вся улица, получил минимум. О том, что его поддержали, мне лично подтвердили больше людей, чем комиссия насчитала ему голосов". МИД жалобу Роо отклонил, сославшись на вышеупомянутые требования немецких властей.





В Германии вопросы здравоохранения (соответственно, и эпидемиологических требований и предписаний применительно к борьбе с коронавирусом) относятся к компетенции федеральных земель.





Поэтому DW обратилась в управление здравоохранения берлинского округа Трептов-Кёпеник, где находится посольство Беларуси в Германии, с запросом: правда ли, что управление (или другой орган) дал указание посольству РБ уменьшить число членов избирательной комиссии из-за пандемии коронавируса? И был ли какой-либо контакт с посольством по этому или подобному вопросу?





Полученный ответ оказался кратким и исчерпывающим: "Управление здравоохранения округа Трептов-Кёпеник не имело сознательного контакта с посольством Беларуси в Берлине или же с его сотрудниками".