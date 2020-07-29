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10 самых главных трендов предстоящей осени 2020
29.07.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пандемия коронавируса продемонстрировала нам, что модная индустрия может быть довольно гибкой и подстраиваться под текущие обстоятельства. Несмотря на то, что вся индустрия переживала тотальный кризис, бренды не перестают нас удивлять и радовать новыми трендами. Рассказываем о 10 главных трендах предстоящей осени, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки.
1. Корсеты
Этот предмет гардероба должен быть у каждой девушки. При помощи него можно стилизовать любую оверсайз вещь. Отдавайте предпочтение моделям из кожи или из нежного атласа.
2. Шоколадные оттенки одежды
Любители шоколада - ликуйте. В этом сезоне в моде все шоколадные оттенки. Они будут отлично сочетаться с другими съедобными оттенками. Например, с карамельным или кофейным.
3. Бахрома
Сначала бахрома ассоциировалась у всех с чем-то ковбойским. Но в этом году её можно встретить даже на вечерних платьях. И выглядит это очень стильно.
4. Разрезы
Разрезы в самых необычных местах - главный тренд этого сезона. Чем более асимметрично они расположены, тем лучше.
5. Бра или укороченные топы
Сделать брутальный образ с деловым костюмом и пиджаком оверсайз более женственным помогут бра в бельевом стиле. Помимо костюма, его можно сочетать с множеством разных вариантов.
6. Лавандовый цвет
Этот цвет был на пике популярности в летнем сезоне 2020. Но он также остался и среди трендов осени. Что ещё раз доказывает, что мода перестаёт быть сезонной.
7. Цепи
Грубая мужская цепь является самым модным аксессуаром этого сезона. К тому же её применяют не только в качестве бижутерии, но и как элементы одежды. Например, как ремешок для щиколотки от туфель или в качестве пояса.
8. Сборки
Данный тренд опять же перекочевал из летних трендов в осенние. И если летом мы носим мини-платья с драпировкой, то осенью длина становится ниже.
9. Клетка
Данный принт будет в моде всегда. Но в этом сезоне особую популярность завоевал принт в клетку с размытыми краями.
10. Объёмные рукава
Такие пышные рукава способны преобразить даже самый простой образ. Добавьте к обычным джинсам блузу с объёмными рукавами, и вы удивитесь, как по-новому заиграет ваш образ.
фото: Pinterest
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Пандемия коронавируса продемонстрировала нам, что модная индустрия может быть довольно гибкой и подстраиваться под текущие обстоятельства. Несмотря на то, что...
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