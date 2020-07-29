10 самых главных трендов предстоящей осени 2020

Источник материала: ОНТ

Пандемия коронавируса продемонстрировала нам, что модная индустрия может быть довольно гибкой и подстраиваться под текущие обстоятельства. Несмотря на то, что вся индустрия переживала тотальный кризис, бренды не перестают нас удивлять и радовать новыми трендами. Рассказываем о 10 главных трендах предстоящей осени, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки.

1. Корсеты

Этот предмет гардероба должен быть у каждой девушки. При помощи него можно стилизовать любую оверсайз вещь. Отдавайте предпочтение моделям из кожи или из нежного атласа.





2. Шоколадные оттенки одежды

Любители шоколада - ликуйте. В этом сезоне в моде все шоколадные оттенки. Они будут отлично сочетаться с другими съедобными оттенками. Например, с карамельным или кофейным.

3. Бахрома

Сначала бахрома ассоциировалась у всех с чем-то ковбойским. Но в этом году её можно встретить даже на вечерних платьях. И выглядит это очень стильно.





4. Разрезы

Разрезы в самых необычных местах - главный тренд этого сезона. Чем более асимметрично они расположены, тем лучше.





5. Бра или укороченные топы

Сделать брутальный образ с деловым костюмом и пиджаком оверсайз более женственным помогут бра в бельевом стиле. Помимо костюма, его можно сочетать с множеством разных вариантов.





6. Лавандовый цвет

Этот цвет был на пике популярности в летнем сезоне 2020. Но он также остался и среди трендов осени. Что ещё раз доказывает, что мода перестаёт быть сезонной.





7. Цепи

Грубая мужская цепь является самым модным аксессуаром этого сезона. К тому же её применяют не только в качестве бижутерии, но и как элементы одежды. Например, как ремешок для щиколотки от туфель или в качестве пояса.









8. Сборки

Данный тренд опять же перекочевал из летних трендов в осенние. И если летом мы носим мини-платья с драпировкой, то осенью длина становится ниже.





9. Клетка

Данный принт будет в моде всегда. Но в этом сезоне особую популярность завоевал принт в клетку с размытыми краями.





10. Объёмные рукава

Такие пышные рукава способны преобразить даже самый простой образ. Добавьте к обычным джинсам блузу с объёмными рукавами, и вы удивитесь, как по-новому заиграет ваш образ.





фото: Pinterest

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