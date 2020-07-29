Иван Лодня: «Меня рассматривают как кандидата в сборную. Но я не такая звезда, чтобы мне с ходу заявили: «Ты будешь играть за Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Американский нападающий минского «Динамо» Иван Лодня отметил, что основная цель для него – заиграть в НХЛ.

— Расскажи про свои белорусские корни, про которые сейчас там много пишут.

— Единственное, что я знаю, это то, что дедушка родился в Гомеле, а вот уже мой папа — в Киеве. Приехав в Беларусь, понял, что надо больше узнать о своих предках.

— Как твой отец отреагировал на подписание с «Динамо»?

— Обрадовался, потому что из-за коронавируса непонятно, когда в Америке начнется хоккейный сезон. А здесь у меня будет хорошая игровая практика во второй по силе лиге мира.

Конечно, моя основная цель — заиграть в НХЛ. И я буду прикладывать много усилий, чтобы показать себя. «Миннесота» отпустила меня в «Динамо» с тем условием, что в любой момент они смогут вызвать меня обратно, если я понадоблюсь не в фарм-клубе, а именно в НХЛ. Мотивация огромная. Но ты никогда не знаешь, что будет завтра.

— Правда, что ты готов выступать за сборную Беларуси?

— Мы разговаривали об этом, но ничего конкретного пока сказать не могу. Меня рассматривают как кандидата в сборную. Но я не такая звезда, чтобы мне с ходу заявили: «Ты будешь играть за Беларусь». Пока это только разговоры, но, если бы меня пригласили, я бы поблагодарил и сразу сказал: «Я согласен».

— То есть еще остается вероятность, что в будущем ты сыграешь на чемпионате мира против сборной США?

— Хотелось бы, – рассказал Лодня.