ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Иван Лодня: «Меня рассматривают как кандидата в сборную. Но я не такая звезда, чтобы мне с ходу заявили: «Ты будешь играть за Беларусь»

29.07.2020 12:05 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Американский нападающий минского «Динамо» Иван Лодня отметил, что основная цель для него – заиграть в НХЛ.

— Расскажи про свои белорусские корни, про которые сейчас там много пишут.

— Единственное, что я знаю, это то, что дедушка родился в Гомеле, а вот уже мой папа — в Киеве. Приехав в Беларусь, понял, что надо больше узнать о своих предках.

— Как твой отец отреагировал на подписание с «Динамо»?

— Обрадовался, потому что из-за коронавируса непонятно, когда в Америке начнется хоккейный сезон. А здесь у меня будет хорошая игровая практика во второй по силе лиге мира.

Конечно, моя основная цель — заиграть в НХЛ. И я буду прикладывать много усилий, чтобы показать себя. «Миннесота» отпустила меня в «Динамо» с тем условием, что в любой момент они смогут вызвать меня обратно, если я понадоблюсь не в фарм-клубе, а именно в НХЛ. Мотивация огромная. Но ты никогда не знаешь, что будет завтра.

— Правда, что ты готов выступать за сборную Беларуси?

— Мы разговаривали об этом, но ничего конкретного пока сказать не могу. Меня рассматривают как кандидата в сборную. Но я не такая звезда, чтобы мне с ходу заявили: «Ты будешь играть за Беларусь». Пока это только разговоры, но, если бы меня пригласили, я бы поблагодарил и сразу сказал: «Я согласен».

— То есть еще остается вероятность, что в будущем ты сыграешь на чемпионате мира против сборной США?

— Хотелось бы, – рассказал Лодня.

Иван Лодня: «Если мне скажут, что все окей и я могу играть за сборную Беларуси, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность»

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский нападающий минского «Динамо» Иван Лодня отметил, что основная цель для него – заиграть в НХЛ.
 
Новости дня
Новости
 
Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика