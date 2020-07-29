Вернидуб: «Некоторым командам позволяли переносить игры, некоторым нет. Это неспортивный принцип»













— У Ислочи каждый день у кого-то температура. Как у вас?





– Не хочу ничего говорить, чтобы не сглазить. Мы работаем, движемся дальше. Это жизнь. Сочувствую брестскому Динамо, минскому, еще у многих команд… У Городеи, насколько я знаю.





Все команды должны находиться в равных условиях. Некоторым командам позволяли переносить игры, некоторым нет. Это неспортивный принцип. Если идти по-спортивному, то нужно было переносить. Ничего страшного я в этом не вижу.





Двадцатый тур чемпионата Беларуси стартует 31 июля матчами Слуцка и Шахтера. Подопечные Юрий Вернидуба с 37-ю очками располагаются на первой строке турнирной таблицы.