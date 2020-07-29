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Вернидуб: «Некоторым командам позволяли переносить игры, некоторым нет. Это неспортивный принцип»

29.07.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился мнением о переносах матчей команд, в которых был зафиксирован коронавирус.




— У Ислочи каждый день у кого-то температура. Как у вас?

– Не хочу ничего говорить, чтобы не сглазить. Мы работаем, движемся дальше. Это жизнь. Сочувствую брестскому Динамо, минскому, еще у многих команд… У Городеи, насколько я знаю.

Все команды должны находиться в равных условиях. Некоторым командам позволяли переносить игры, некоторым нет. Это неспортивный принцип. Если идти по-спортивному, то нужно было переносить. Ничего страшного я в этом не вижу.

Двадцатый тур чемпионата Беларуси стартует 31 июля матчами Слуцка и Шахтера. Подопечные Юрий Вернидуба с 37-ю очками располагаются на первой строке турнирной таблицы.
 
 
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Тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился мнением о переносах матчей команд, в которых был зафиксирован коронавирус.
 
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