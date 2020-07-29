|
Коронавирус в Беларуси: информация на 29 июля
29.07.2020 15:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав опубликовал свежую статистику по заболеванию коронавирусом в Беларуси. Всего проведено 1 278 583 теста.
В Беларуси на 29 июля выздоровели 61 442 пациента с COVID-19. Зарегистрировано 67 518 человек с положительным тестом на COVID-19.
За весь период распространения коронавируса умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав опубликовал свежую статистику по заболеванию коронавирусом в Беларуси. Всего проведено 1 278 583 теста. В Беларуси на 29 июля выздоровели 61 442 пациента с COVID-19....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)