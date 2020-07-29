Коронавирус в Беларуси: информация на 29 июля

Источник материала: ОНТ

Минздрав опубликовал свежую статистику по заболеванию коронавирусом в Беларуси. Всего проведено 1 278 583 теста.

В Беларуси на 29 июля выздоровели 61 442 пациента с COVID-19. Зарегистрировано 67 518 человек с положительным тестом на COVID-19.

За весь период распространения коронавируса умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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