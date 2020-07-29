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В Беларуси 67 518 случаев COVID-19. Количество инфицированных за сутки снова выросло

29.07.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 67 518 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 152 новых инфицированных (вчера было плюс 115).


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19 (плюс 773 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов (плюс пять за последние сутки).

То есть сейчас 5528 человек в активной фазе COVID-19.

Всего проведено 1 278 583 теста (плюс 8501 за последние сутки). Процент положительных — 1,8. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Коронавирусной инфекцией переболел и Александр Лукашенко. Об этом он рассказал 28 июля во время посещения войсковой части 3214 в Минске. По словам президента, он перенес инфекцию бессимптомно и «на ногах».

Пресс-служба Минздрава сообщает со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, что более 30% всех заболевших коронавирусной инфекцией были сконцентрированы в Минске.

В Минздраве надеются, что масштабной второй волны COVID-19, какой была первая, у нас не будет, но в любом случае система здравоохранения готовится к любому развитию ситуации. Глава ведомства Владимир Караник заявил, что в стране снижается не только число инфицированных COVID-19, но и пациентов с диагнозом «пневмония».

По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси может начаться уже в сентябре.

— Вирус так мутирует, что начинают превалировать те штаммы, которыми человек быстрее заражается. Но пока неясно, болезнь будет протекать тяжелее или нет. Опираясь на сходство с другими коронавирусами, можно сделать вывод, что иммунитет у переболевших ослабевает и через три месяца резко падает количество антител. И возникает вопрос: хватит ли иммунитета будущей зимой тем, кто переболел первым? — говорит литовский профессор Саулюс Чаплинскас.

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету страны почти в полмиллиарда рублей, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19 (плюс 773 за последние сутки), умерли 548 пациентов (плюс пять за последние сутки).
 
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