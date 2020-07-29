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В Беларуси 67 518 случаев COVID-19. Количество инфицированных за сутки снова выросло
29.07.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 67 518 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем
Выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19 (плюс 773 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов (плюс пять за последние сутки).
То есть сейчас 5528 человек в активной фазе COVID-19.
Всего проведено 1 278 583 теста (плюс 8501 за последние сутки). Процент положительных — 1,8. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас
Коронавирусной инфекцией переболел и Александр Лукашенко. Об этом он
Пресс-служба Минздрава
В Минздраве
По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси
— Вирус так мутирует, что начинают превалировать те штаммы, которыми человек быстрее заражается. Но пока неясно, болезнь будет протекать тяжелее или нет. Опираясь на сходство с другими коронавирусами, можно сделать вывод, что иммунитет у переболевших ослабевает и через три месяца резко падает количество антител. И возникает вопрос: хватит ли иммунитета будущей зимой тем, кто переболел первым? — говорит литовский профессор Саулюс Чаплинскас.
Борьба с коронавирусом обошлась бюджету страны почти в полмиллиарда рублей,
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Выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19 (плюс 773 за последние сутки), умерли 548 пациентов (плюс пять за последние сутки).
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