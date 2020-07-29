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Футбол. В пяти испанских клубах положительные тесты на коронавирус, завершение сезона под угрозой
30.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пять испанских клубов объявили о новых случаях положительных тестов на коронавирус.
Ранее об одном положительном тесте в первой команде объявила "Севилья". Также заразились игроки "Альмерии" и "Сарагосы". Случай заражения коронавирусом зафиксирован и в "Депортиво". До этого "Реал" подтвердил, что COVID-19 выявлен у Мариано Диаса.
Сезон в чемпионате Испании уже завершен, однако "Реал" и "Севилья" участвуют, соответственно, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сегунде не сыграны матчи плей-офф за выход в элитный дивизион. "Альмерия" и "Сарагоса" должны сыграть в полуфиналах за выход в ла лигу. Ранее эти матчи были перенесены, — передает
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Пять испанских клубов объявили о новых случаях положительных тестов на коронавирус.
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