ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Футбол. В пяти испанских клубах положительные тесты на коронавирус, завершение сезона под угрозой

30.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пять испанских клубов объявили о новых случаях положительных тестов на коронавирус.



Ранее об одном положительном тесте в первой команде объявила "Севилья". Также заразились игроки "Альмерии" и "Сарагосы". Случай заражения коронавирусом зафиксирован и в "Депортиво". До этого "Реал" подтвердил, что COVID-19 выявлен у Мариано Диаса.

Сезон в чемпионате Испании уже завершен, однако "Реал" и "Севилья" участвуют, соответственно, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сегунде не сыграны матчи плей-офф за выход в элитный дивизион. "Альмерия" и "Сарагоса" должны сыграть в полуфиналах за выход в ла лигу. Ранее эти матчи были перенесены, — передает sport-express.ru.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять испанских клубов объявили о новых случаях положительных тестов на коронавирус.
 
Новости дня
Новости
 
Медикам по всей стране вручают награды за самоотверженный труд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика