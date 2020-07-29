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В Беларуси выздоровели 61 442 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус

29.07.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Результатом ежедневного кропотливого труда наших врачей, их бессонных ночей и суток напролет в борьбе за каждую жизнь стала эта позитивная статистика. На сегодняшний день в Беларуси выздоровели 61 442 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус. Зарегистрированы 67 518 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего же проведено 1 278 583 исследования. К сожалению, умерли 548 пациентов с хроническими заболеваниями, у которых также был обнаружен коронавирус.


 
 
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Результатом ежедневного кропотливого труда наших врачей, их бессонных ночей и суток напролет в борьбе за каждую жизнь стала эта позитивная статистика. На...
 
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