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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели 61 442 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус Результатом ежедневного кропотливого труда наших врачей, их бессонных ночей и суток напролет в борьбе за каждую жизнь стала эта позитивная статистика. На...

Результатом ежедневного кропотливого труда наших врачей, их бессонных ночей и суток напролет в борьбе за каждую жизнь стала эта позитивная статистика. На сегодняшний день в Беларуси выздоровели 61 442 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус. Зарегистрированы 67 518 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего же проведено 1 278 583 исследования. К сожалению, умерли 548 пациентов с хроническими заболеваниями, у которых также был обнаружен коронавирус.