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Подробности сообщила сестра задержанного боевика ЧВК «Вагнера»: «Он года три-четыре живет в Беларуси»

30.07.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сестра боевика ЧВК «Вагнера» Андрея Бакуновича подтвердила belsat.eu, что он был задержан в Калинковичах в собственном доме.

Подробности сообщила сестра задержанного боевика ЧВК «Вагнера»: «Он года три-четыре живет в Беларуси»
Андреей Бакунович (третий слева) с семьей в Калинковичах. Фото: «Одноклассники»
«Приехали и забрали от жены, от детей. Мы вообще не поняли, что происходит. До сих пор его жене никто ничего не сказал – по какому делу, что случилось», – сказала Ольга Бакунович.

По данным Службы безопасности Украины, Андрей Бакунович входил в состав ЧВК «Вагнера», которая де-факто является боевым подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ. Бакунович воевал на Донбассе в качестве командира группы снайперов, личный номер жетона – М-1001. участвовал в операции под Дебальцево в феврале 2015 года.


Ответ СБУ на запрос журналиста «Белсата» в июле 2018 года.
Также известно, что Бакунович имеет двойное гражданство – России и Беларуси. По словам сестры, «после службы в армии» он не первый год живет в Калинковичах.

«Он уже давно живет в Беларуси! У него сын маленький, три года. Он уже года три-четыре живет в Беларуси. Человек был в своем доме, в семье», – говорит она.

О причастности Бакуновича к ЧВК «Вагнера» Ольге ничего не известно, о задержаниях остальных боевиков – тоже.

«Он на самом деле служил в российской армии. Сейчас он не служит по состоянию здоровья вообще. У него были проблемы со спиной, восстанавливался после операции. В прошлом году была операция на позвоночнике. Он все это время был с нами», – объясняет Ольга Бакунович.



Жена задержанного Лилия сообщила нам, что во время задержания ее не было дома, а потом отказалась говорить с журналистами. Где сейчас находится Андрей Бакунович – родственники не знают.

Донбасский или сирийский след?

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 33 боевиков российской ЧВК «Вагнера», 29 июля сообщила БелТА. По данным агентства, в Беларусь прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне якобы имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загружали которые в транспортное средство несколько мужчин.

Издание Nexta обратило внимание, что многие наемники находятся в базе «Миротворца». Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» отмечает, что некоторые люди из списка были внесены в базу час назад, а добавил их тот же пользователь, что и Сергея Тихановского несколько д й назад.

Бывший заместитель командира батальона спецназа армии «ДНР » писатель Захар Прилепин подтвердил URA.RU, что среди задержанных в Беларуси россиян есть его бойцы.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», – сообщил Прилепин.

Он отрицает, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в Беларуси. По его словам, из столицы бойцы отправлялись в другие точки мира.

Телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в российских спецслужбах также сообщает, что Минск использовался как транспортный хаб во время пандемии коронавируса для переброски бойцов ЧВК «Вагнер» в другие страны – «преимущественно, африканские».

«Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда летят», – пишет WarGonzo.

По данным международных расследователей, «вагнеровцы» в режиме секретности подчиняются штабу ГРУ, то есть Минобороны России. Они участвовали в захвате Крыма 5 лет назад, продолжают воевать на российской стороне в Донецкой и Луганской областях и в Сирии. Эту военную группу заметили в Судане и Центральноафриканской Республике, где убили троих российских журналистов, расследовавших действия «вагнеровцев». Также в послужном списке – Йемен, Ливия и Венесуэла.
 
Теги: Минск
 
 
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Сестра боевика ЧВК «Вагнера» Андрея Бакуновича подтвердила belsat.eu, что он был задержан в Калинковичах в собственном доме.
 
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