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Лукашенко на совещании Совбеза появился с перебинтованной рукой

30.07.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко приехал на сегодняшнее заседание Совбеза Беларуси с правой перебинтованной рукой.

На видео с заседания можно разглядеть торчащий из-под бинта катетер для капельницы.

Буквально вчера Лукашенко сообщил, что «на ногах» переболел коронавирусом. А еще не так давно по сети расползлись слухи о том, что белорусский правитель перенес гипертонических криз, пишет afn.by


Не исключено, что у Лукашенко может быть сахарный диабет. Во время недавней поездки губернатор Минской области Александр Турчин вручил ему подарок местных жителей - корзину мороженого.

"Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет", - сказал Лукашенко и распорядился отдать мороженое детям, собравшимся вместе с родителями у нового бассейна.
 
 
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Лукашенко приехал на сегодняшнее заседание Совбеза Беларуси с правой перебинтованной рукой.
 
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